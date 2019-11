Viessmann weiht neues Werk in China ein

12.000 Quadratmeter für Gas-Wandgeräte

+ © Viessmann Symbolischer Start für das neue Werk in China: (von links) Max Viessmann (Co-CEO Viessmann Group), Ralph Biermann (Geschäftsführer Viessmann Heating Technology Zhejihng), Prof. Dr. Martin Viessmann (Chairman Viessmann Group), Katharina Viessmann sowie Andrej Jautze (Geschäftsführer Vertriebsgesellschaft China). © Viessmann

Allendorf/Pinghu – Die Firma Viessmann aus Allendorf/Eder hat am 5. November in der Stadt Pinghu in China nahe der Metropole Shanghai ein neues Werk eingeweiht.