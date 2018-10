Er machte aus Familienbetrieb Global Player: Martin Viessmann wird 65

Aus einem Familienbetrieb hat Martin Viessmann ein milliardenschweres Unternehmen gemacht. Längst ist der Heizungsbauer aus Allendorf/Eder ein Global Player. Nun wird der Firmenchef 65.

Martin Viessmann gehört nicht zu jenen Unternehmern, die das Rampenlicht suchen. Man könnte glauben, der Titel „Hidden Champion“ wurde nur für ihn und das gleichnamige Heiztechnik-Unternehmen erdacht. Weitgehend unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit hat er in den vergangenen 26 Jahren aus dem 1917 gegründeten Familienunternehmen in Allendorf/Eder (Kreis Waldeck-Frankenberg) einen Global Player geformt, einen familiengeführten Konzern, der nicht nur bei Wärme, sondern auch bei Kühl- und Energietechnologien weltweit führend ist. An diesem Mittwoch wird Prof. Dr. Martin Viessmann 65 Jahre alt.

Der Bodenständige

Martin Viessmann wächst mit seinen vier Geschwistern zunächst in Battenfeld, später in Battenberg auf. „Wir wurden kurz gehalten“, hat er einmal gesagt. Es gibt Taschengeld, wer mehr will, muss jobben. Deshalb fliegt der Student Viessmann als Co-Pilot einer Nürnberger Fluggesellschaft Passagiere durch Europa. Den Berufspilotenschein macht er mit 21 Jahren.

In der Schule träumt er vom Fliegen. Zuerst faszinieren ihn Modellflugzeuge, später Segelflieger. Heute steuert er selbst die Firmenjets, auch weil der Unternehmenssitz verkehrstechnisch ungünstig liegt. Standort verlagern? Er denkt nicht dran. Viessmann ist ein bodenständiger Mensch. „Was mein Vater aufgebaut hat, will ich fortführen“, sagt er, als er in dritter Generation zum Jahreswechsel 1991/92 die Verantwortung übernimmt. Martin Viessmann ist selbst Vater von zwei erwachsenen Kindern – Max und Katharina.

Der Erfolgreiche

Martin Viessmann studiert Betriebswirtschaftslehre in Nürnberg. Anfang der 1990er-Jahre wollen Hausbesitzer Gaswandgeräte statt Ölheizkessel. Das Unternehmen hat sie nicht im Programm. Sein Vater, Seniorchef Hans Viessmann, glaubt nicht an die Kleinen. Es kommt zu Meinungsverschiedenheiten. Der Junior setzt sich durch. Damals beschäftigt das Unternehmen 4500 Mitarbeiter, der Umsatz liegt bei 1,8 Milliarden Mark (900 Mio. Euro). Heute sind es 12 100 Beschäftigte weltweit, davon 4400 am Firmensitz, der Umsatz liegt bei 2,37 Milliarden Euro.

Als Viessmann 1979 nach dem Studium nach Allendorf zurückkehrt, wird die Achillesferse des Unternehmens sichtbar – es fehlt an Präsenz im Ausland. Er setzt auf Fernost, gewöhnt sich in China daran, bei Geschäften nicht zu schnell zur Sache zu kommen. Gibt sich keine Blöße bei der servierten, lebendigen Languste auf seinem Teller. Immerhin habe man gewusst, was es ist, erzählt er später dem Magazin Impulse: „Das war nicht immer der Fall.“

Heute zählt der Konzern zu den Technologieführern weltweit, 55 Prozent des Umsatzes werden im Ausland erwirtschaftet. Dabei zielt Viessmann nicht auf kurzfristige Erfolge. „Das Prinzip der Nachhaltigkeit gehört seit jeher zu den Leitlinien unseres Handelns“, betont Viessmann, der die Gruppe als Präsident des Verwaltungsrats führt. Ziel sei, „das Unternehmen erfolgreich in die nächste Generation zu führen und seine Arbeitsplätze langfristig zu sichern. Deshalb verbinden wir unsere wirtschaftlichen Ziele mit ökologischer und sozialer Verantwortung.“

+ Kanzlerin Angela Merkel (CDU) war am 12. April 2017 bei der Einweihung des neuen Forschungszentrums der Firma Viessmann zu Gast. © Andreas Fischer/nh

Der Uneitle

In den Vordergrund gedrängt hat sich Martin Viessmann weder als Unternehmer, noch als Präsident der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg (2004 bis 2016). Mit seiner Frau lebt er in Battenberg.

Die Nachfolge ist geregelt: Sohn Max verantwortet operativ die Heizsysteme und das digitale Neugeschäft. Den Generationswechsel wertet Viessmann als Chance für einen strategischen und kulturellen Entwicklungssprung. Eine Chance, die ein Familienunternehmen nur alle 30 bis 40 Jahre habe, sagt er. „Wir werden sie entschlossen nutzen.“

Die Familie engagiert sich sozial und kulturell für die Region. Betreibt ein Hotel und zwei Gasthäuser in Frankenberg und Battenberg. Martin Viessmann. Ehrenbürger der Gemeinde Allendorf, zählt zu den zurückhaltenden Menschen – bei öffentlichen Auftritten stets freundlich und auf Augenhöhe, die Sätze schon mal bedächtig ausformuliert, dabei könnte er viel erzählen – etwa von seiner Begeisterung für Oldtimer, für Wintersport, den das Unternehmen seit Jahren sponsert. Doch ins Plaudern kommt er oft nur abseits der Mikrofone.

+ Annette Viessmann und Martin Viessmann. © Hoffmeister/nh

Der Fortschrittliche

Über die Jahrzehnte hat Viessmann die Produktion im Werk optimiert, das Management verschlankt, die Qualitätskontrolle verbessert – Fehler? Kaum messbar, heißt es. Das Unternehmen zählt am Stammsitz deutschlandweit zu den effizientesten. Für jeden Anwendungsfall und jedes Budget bietet Viessmann heute das Produkt – sei es aus dem Bereich Heiz- und Kühlsysteme, Photovoltaik oder Elektrosysteme – alle mit Leistungen von einem bis 120 000 Kilowatt für alle Energieträger. Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Branche. „Die Energiewende ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit“, sagt Viessmann. Den ambitionierten politischen Zielen entsprechend soll bis 2050 die Energieversorgung CO2-neutral sein: „Im Wärmemarkt führt das zu einem grundlegenden Strukturwandel.“

Aber nicht nur das: „Die Digitalisierung ist eine noch größere Herausforderung als die Energiewende“, sagt er. Sie biete neue Chancen, und vor allem könne sie dazu beitragen, die Energiewende auch zu meistern. Denn durch die Digitalisierung werden „branchenübergreifend Entwicklungen ermöglicht, an deren Ende ein Energiemanagement für das intelligente Haus steht, das bei einem Mehr an Komfort nicht nur weniger Energie verbraucht, sondern auch selbst Energie erzeugen wird.“

Als Google 2014 für das Start-up Nest, das sensorgesteuerte, selbstlernende Thermostate baut, Milliarden zahlt, stellt sich für ihn die Frage: Zulieferer oder Konkurrent für Google zu werden? Viessmann entscheidet sich fürs Mitmischen und dafür, dem Kunden nicht einmalig ein Heizgerät zu verkaufen, sondern ihn mit neuen Geschäftsmodellen langfristig zu binden – statt Ruhestand wählt Martin Viessmann die nächste Bewährungsprobe.