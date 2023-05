Vogelschießen Allendorf/Eder: Thomas Hiemer räumte kräftig ab

Neues Königspaar: Thomas und Natalie Hiemer

+ © Arnold, Willi Erinnerungsfoto an das Königsschießen 2023: Die Vorsitzenden Petra Henkel (vorne links) und Frauke Hiemer (rechts) mit (weiter vorne von links) Kim Briel und Luca Briel (Jugendkönigspaar 2022),dem neuen Jugendkönigspaar Schirin Huft und Tom Briel, dem neuen Schützenkönigspaar Natalie und Thomas Hiemer und den Vorgängern Nadine und Mario Kulfanek. Dahinter weitere Schützenkameraden. © Arnold, Willi

Thomas Hiemer holte beim Königsschießen In Allendorf/Eder den Vogel samt Flügel und Reichsapfel von der Stange. Zuvor hatte er schon die Krone abgeschossen.

Allendorf/Eder – Thomas Hiemer ist neuer Schützenkönig in Allendorf/Eder. Der 36-jährige Projektmanager bei Viessmann in Allendorf hatte sich am Pfingstsonntag gegen seine Mitbewerber durchgesetzt und nach einem spannenden Wettbewerb, mit dem 222. Schuss den Königsvogel mit samt des linken Flügels und des Reichsapfels, von der Stange geholt. Zuvor hatte er dem Vogel schon mit dem 64. Schuss die Krone abgeschossen.

Nachdem er beim Schießen ordentlich abgeräumt hatte, sagte der neue König im Gespräch mit der HNA: „Es war mein absoluter Wunsch, heute den Vogel zu schießen und mit meiner Frau Natalie neues Königspaar zu werden.“

Neue Jugendkönigin wurde Schirin Huft, die mit dem 240. Schuss den Jugendvogel erlegte und Tom Briel zu ihrem Partner als Jugendkönigspaares wählte.

Das traditionelle Pfingstkönigsschießen hatte morgens mit dem Kirchgang begonnen. Nach dem Abholen der Königspaare mit der Stadtkapelle Frankenberg ging es im Festzug ins Haftal zum Königsschießen. Bei strahlendem Sonnenschein füllte sich schnell die Wiese vor dem Schießstand, wo dann rund 250 Besucher einen spannenden Wettkampf mit dem Großkalibergewehr um die Königswürde erlebten.

Neun befreundete Schützenvereine und der Vorstand des Schützenbezirks Frankenberg mit dem Bezirkskönigspaar Ulrich und Marina Hiemer – die Eltern des neuen Allendörfer Schützenkönigs – waren unter den Gästen. Auch die beiden Landtagsabgeordneten Claudia Ravensburg und Daniela Sommer waren dabei, ebenso Bürgermeister Claus Junghenn, der zum letzten Mal als Allendörfer Bürgermeister beim Ehrenschießen mitmachte. „Du bist aber gerne auch weiterhin als Rentner hier gesehen“, lud ihn Petra Henkel ein.

Die feierliche Inthronisierung am frühen Sonntagabend leitete Petra Henkel. Zunächst wurden das scheidende Königspaar Mario und Nadine Kulfanek und die Jugendregenten Kim Briel und Luca Briel mit Erinnerungsorden verabschiedet.

Dann war der Weg frei für das neue Schützenkönigspaar Thomas und Natalie Hiemer sowie für das neue Jugendkönigspaar Schirin Huft und Tom Briel, die über die abgesenkte Vereinsfahne den Schützeneid ablegten.

Mit dem Königstanz zu „Traum von Amsterdam“, gespielt vom Duo „Hör mal“, hatten die neuen Regenten ihren ersten offiziellen Auftritt. (Willi Arnold)