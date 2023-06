Voltigier-Elite kämpft in Allendorf erneut um Verbands- und Kreistitel

Von: Hans Dreier

Stellt sich in einer Sichtung für die DM vor: Yvonne Specht, hier ein Archivbild, startet am Wochenende auf Veran in den Prüfungen S-Einzel und S-Einzel Technik. © NH

Zwei Tage sehenswerten Voltigiersport, das bietet der RFV Edertal am 3. und 4. Juni. 52 Mannschaften, 23 Einzelvoltigierer und vier Doppelpaare sind angemeldet.

Allendorf-Eder – Voltigiersport der Extraklasse wird am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juni, wieder in Allendorf-Eder geboten: An beiden Tagen richtet der RFV Edertal sein 26. Voltigierturnier aus. Gesucht werden auf dem Reitgelände Im Ried zum zweiten Mal in Folge auch die Verbandsmeister von Kurhessen-Waldeck und die Kreismeister von Waldeck-Frankenberg.

Für die Vorsitzende Anna Specht, die seit 2016 solche Wettbewerbe veranstaltet, und ihr Organisationsteam ist es eines der größten Turniere, das organisiert werden muss. „Wir hatten ungewöhnlich viele Meldungen. Das liegt wohl auch daran, dass in diesem Jahr nicht viele Turniere angeboten werden“, berichtet Specht, „die Teilnehmer kommen dieses Mal nicht nur aus Hessen, sondern auch aus Schleswig-Holstein.“ Erwartet werden 52 Mannschaften (jedes Team ist sechs bis zehn Personen stark), 23 Einzelvoltigierer und vier Doppelpaare.

Sichtung zur Deutschen Meisterschaft

Wie in den vergangenen Jahren auch findet bei dem großen Allendorfer Turnier wieder eine Sichtung zu den Deutschen Meisterschaften der Junioren und Senioren, zum Fünf-Länder-Vergleichswettkampf und dem Deutschen Voltigierpokal statt. Um alles zu bewerkstelligen, hat der Verein an beiden Tagen 65 Helfer im Einsatz.

Auch zwei heimische Voltigiervereine, Ausrichter RFV Edertal und der RVV Bromskirchen, schicken Einzelstarter und Mannschaften ins Rennen. So ist am Samstagmorgen bei den M-Gruppen (Pflicht und Kür) das Team Corpi Bromskirchen mit Helena Rolefes an der Longe mit Pferd Claus Uwe B gefordert.

Für die Prüfung Voltigiernachwuchspferde WB hat der RFV Edertal gemeldet, beim Longier-WB stellt sich der RVV Bromskirchen der Konkurrenz. In den Prüfungen für den Nachwuchs sind Bromskirchen IV, V, VI und VII vertreten und vom Ausrichter Edertal Team 2a, 2b, 3, 4 und 5 dabei.

Schwere S-Prüfungen

In hochklassigen S-Prüfungen (Einzel und Einzel Technik) ist Yvonne Specht vom RFV Edertal am Start. Sie startet in der höchsten Leistungsklasse. „Die Prüfung ist gleichzeitig die erste Sichtung für die Deutschen Meisterschaften. Im Sommer folgen dann noch zwei Sichtungsturniere“, berichtet Anna Specht.

Im Junior Einzel sind die Voltigierfreunde gespannt auf die Darbietung von Malien Christ vom RVV Bromskirchen. Christ ist auch in der Prüfung Doppelvoltigieren Senior zusammen mit Finja Cielaszyk gemeldet. Das Bromskircher Paar zählt eigentlich noch zu den Juniorinnen, startet aber im Seniorenfeld, um die erforderliche Starterzahl zur Wertung als Verbandsmeisterschaft zu erreichen.

Schleifentausch gegen Baumspende

Eine besondere Aktion hat die Allendorfer Voltigierabteilung in diesem Jahr geplant, und zwar „Tausche Schleife gegen Baumspende“, ähnlich einer Mitmachaktion der „Riders for Future“. „Wir wollen auch etwas Gutes für die Umwelt tun“, sagt Anna Specht. Deshalb habe man –übrigens schon vor der Riders-Mitmachaktion – die Idee gehabt, die Turnierschleifen, von denen die Aktiven in der Regel viele zuhause sammelten, wieder zurückzunehmen und dann Bäume im Gemeindewald Allendorf zu pflanzen. Specht hatte deshalb schon Kontakt mit dem Forstamt und der Gemeinde aufgenommen. Das Pflanzen eines Baumes koste etwa fünf Euro, hieß es von dort. Mit zurückgegebenen drei Schleifen etwa sei die Summe für einen Baum erreicht. Zudem könnten die Schleifen wiederverwendet werden. Mit der Aktion setzen sich auch die Allendorfer Voltigierer für Nachhaltigkeit und Klimaschutz ein.had