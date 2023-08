Zweiter Bauabschnitt der Straße kostet 2,1 Millionen Euro

Von: Thomas Hoffmeister

Ortstermin an der Bahnhofstraße in Allendorf/Eder: (von links) Meik Vollmann und Rainer Berkenkopf von der Baufirma Mütze, Bürgermeister Claus Junghenn, Allendorfs Bauamtsleiter Wilfried Brieden und Bauleiter Ralph Urban vom Büro RNT aus Kassel mit einem Plan für den Straßenausbau. © Thomas Hoffmeister

Der zweite Baustellenabschnitt der Bahnhofstraße in Allendorf (Eder) kostet 2,1 Millionen Euro. Der Ausbau ist auf der Zielgeraden.

Allendorf/Eder – Ab der Firma Balzer ortsauswärts sieht die „neue“ Allendorfer Bahnhofstraße schon beinahe fertig aus. Es fehlt nur noch die letzte Deckschicht aus Asphalt.

In Höhe der Sparkasse klafft aber noch ein tiefes Loch in der Erde: Dort sind Mitarbeiter des Frankenberger Bauunternehmens Mütze gerade mit Arbeiten am Abwasserkanal beschäftigt.

Deshalb ist seit gut einer Woche die Durchfahrt gesperrt, eine Umleitung über die Schäferstraße/Helenenstraße ist eingerichtet.

Abwasserkanal wurde erneuert

Seit September 2022 laufen die Tief- und Straßenbauarbeiten für den zweiten Abschnitt der Allendorfer Bahnhofstraße – von der Sparkasse bis zum Ortsausgang Richtung Frankenberg. Auf einer Länge von etwa 650 Metern wurde der Abwasserkanal teilweise erneuert, die Wasserleitung auf dem gesamten Teilstück neu verlegt.

„Der Kanal ist etwa 50 Jahre alt und hat an einigen Stellen einen Durchmesser von 1,20 Metern“, sagte Bauleiter Ralph Urban vom Kasseler Büro RNT bei einem Ortstermin.

Insgesamt sind für die Baumaßnahme Kosten von gut 2,1 Millionen Euro veranschlagt. Davon entfallen 350 000 Euro auf die Kanalsanierung, 220 000 Euro auf den Wasserleitungsbau und 1,55 Millionen Euro auf den Straßenbau.

Zu diesen Kosten erwartet die Gemeinde Allendorf Zuschüsse nach dem Mobilitätsförderungsgesetz in Höhe von 413 000 Euro.

„Uns geht es darum, auch den zweiten Abschnitt der Bahnhofstraße als Hauptdurchgangsstraße in einen vernünftigen Zustand zu versetzen“, sagte Bürgermeister Claus Junghenn am Dienstag an der Baustelle. Der erste Teil der Bahnhofstraße – etwa bis zur Halle der Firma Balzer – sei bereits im Jahr 2008 ausgebaut worden.

Neuaufteilung des Verkehrsraumes

Den Planer vom Büro RNT ging es vor allem um eine Neuaufteilung des Verkehrsraumes. Da es auf der rechten Seite der Bahnhofstraße in Richtung Frankenberg kaum Geschäfte gibt, ging es vor allem um die linke Straßenseite, wo Parkbuchten für Autos, insbesondere aber ein ausreichend breiter Gehweg geschaffen wird.

„Politisch war eigentlich noch mehr gewollt – ein baulich getrennter Radweg“, erinnerte Bürgermeister Junghenn an Diskussionen in der Gemeindevertretung. Das sei jedoch wegen der fehlenden Breite des zur Verfügung stehenenden Verkehrsraumes nicht möglich gewesen.

Nun soll es eine Lösung wie in der Allendorfer Schulstraße geben: einen links und rechts der Fahrbahn mit weißer Farbe markierten Radweg.

Entsprechend den neuen Vorschriften, wird auch die Bushaltestelle Bahnhof barrierefrei ausgebaut.

Fertigstellung in Sicht?

Bleibt die spannende Frage nach dem Zeitpunkt der Fertigstellung. Vorgesehen gewesen sei der Abschluss der Arbeiten bis zum Ende des Jahres, sagte Bauleiter Urban. „Wir hoffen aber, früher fertig zu werden – vielleicht schon bis November“, sagte Urban.

Bürgermeister Junghenn berichtete, dass insbesondere der Lezzet-Grill und das Blumengeschäft Weiß sehnlich auf den Abschluss der Bauarbeiten warten, weil es dort deutliche Umsatz-Einbußen gegeben habe.

Die Vollsperrung der Bahnhofstraße ab der Sparkasse soll kommende Woche aufgehoben werden. Dann soll wieder eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Frankenberg gelten.