Waldeck-Frankenberg: Über Jahre an Söhnen sexuell vergangen

Teilen

Für den Missbrauch an seinen leiblichen Kindern verurteilte die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Kassel einen 46-Jährigen zu sechs Jahren Haft. symbol © Symbolfoto: Uwe Zucchi/dpa

Knapp sechs Jahre verging sich ein 46-jähriger Familienvater aus Waldeck-Frankenberg regelmäßig an seinen zwei Söhnen. Insgesamt 83 Fälle listete die Staatsanwaltschaft am Landgericht Kassel auf. Für den Missbrauch an seinen leiblichen Kindern verurteilte ihn die 1. Große Strafkammer zu sechs Jahren Haft. Dies hatte die Staatsanwaltschaft zuvor so beantragt, die Verteidigung hatte eine Strafe bis zu höchstens sechs Jahren gefordert.

Kassel/Waldeck-Frankenberg – Einig waren sich alle Prozessbeteiligten allerdings, dass der Angeklagte mit den Taten zwischen Juni 2017 und Januar 2023 schwere Schuld auf sich geladen habe. In dieser Zeit wechselte der 46-Jährige mit seiner Frau, deren Sohn aus erster Ehe und den zwei leiblichen Kindern mehrmals den Wohnort. So lebte die Familie auch in Felsberg und Edertal, wo sich die Missbrauchstaten ereigneten. Laut Anklageschrift verging sich der Vater erstmals an seinem ersten, 2005 geborenen Sohn, als dieser zwölf Jahre alt war.

Dabei trugen sich die Taten stets im Wohn- oder Schlafzimmer zu. Um ungestörten Sex mit dem Sohn zu haben, sei das Schlafzimmer verschlossen und der Fernseher angestellt worden, hieß es in der Anklage. Bis zu drei Mal pro Monat habe der Vater sein Kind zu sexuellen Handlungen gezwungen.

Mit 16 Jahren, so schilderte der Staatsanwalt weiter, habe sich das Opfer zunehmend verweigert. Der Angeklagte setzte den Missbrauch danach an dem jüngeren Sohn fort, der zu jenem Zeitpunkt ebenfalls zwölf Jahre alt war. Ihm soll er anfangs zudem entsprechende Videos gezeigt haben, damit der Junge wisse, wie Männer untereinander Geschlechtsverkehr praktizieren. 2023 kam die Polizei den Missbrauchstaten auf die Spur. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Angeklagte seine Söhne zumeist über Whatsapp aufforderte, zu einer festgelegten Zeit zu ihm zu kommen. Außerdem tauschte er sich mit seinem älteren Sohn über die sexuellen Handlungen per Handy aus.

Je mehr Einzelheiten in der Verhandlung ans Tageslicht kamen, desto wortkarger wurde der Angeklagte. Zudem verkrampfte er sichtlich, fing an zu zittern und wischte sich Tränen aus den Augen. Auf die Frage des Richters, ob er sich zu den Vorwürfen äußern wolle, nickte er und sagte: „Ich nehme die Anklage an. Es tut mir leid, ich muss mit der Sache klarkommen.“ » SEITE 3

Von Peter Kilian