Anhänger eines Holzlasters kippt auf Diemelsee-Sperrmauer um

Teilen

Gefährlicher Unfall auf der Diemelsee-Staumauer. Ein Holz-Transporter hat nach einem Federbruch Ladung verloren. Die Straße muss gesperrt werden. © Hans Peter Osterhold

Schwerer Unfall am Freitag auf der Straße über die Diemelsee-Staumauer. Laut Polizei in Meschede hatte gegen 14.50 Uhr ein Holzlaster aus dem Raum Paderborn Ladung verloren.

Diemelsee - „Nach ersten Ermittlungen ist an dem Anhänger ein Federbein gebrochen. Dadurch ist der Hänger schlagartig in Schieflage geraten“, so ein Sprecher. Die Folge: Holzstämme kippten auf die Brückenmauer – an der Stelle, wo Richtung Heringhausen auch ein Fußweg startet.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Brücke und Fußweg wurden gesperrt. Am Abend war ein Kran vor Ort, um die Baumstämme zu sichern. Im Einsatz war auch die Feuerwehr aus Heringhausen. red/wp