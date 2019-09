Anhänger mit schweren Betonteilen bei Ernsthausen umgekippt

Lkw hatte Kran zum Aufrichten dabei

+ © Foto: 112-magazin.de Selbsthilfe: Mit dem Kran an der Zugmaschine richtete der Fahrer dieses auf der B 252 bei Ernsthausen umgekippten Anhängers das Gefährt wieder auf. © Foto: 112-magazin.de

Ernsthausen – Ein Lkw-Anhänger ist am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der B 252 am Ortsausgang von Ernsthausen in Richtung Bottendorf an einer Böschung umgekippt. Den Kran zum Wiederaufstellen hatte der Fahrer dabei.