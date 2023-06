Apotheken in Waldeck-Frankenberg beteiligen sich an bundesweitem Protesttag

Viel Verständnis bei Kunden

+ © Wilhelm Figge Auf die Gefahr des Apotheken-Sterbens machen (von links) Sabine Kelling, Bianca Leye und Irena Kolodziej von der Eisenberg-Apotheke mit von einem Bestatter gestellter Schaufensterdeko aufmerksam. © Wilhelm Figge

Lieferengpässe, Personalnot, Unterfinanzierung: Auf viele Probleme machten Apotheken am Mittwoch aufmerksam und blieben geschlossen.

Korbach/Bad Arolsen – Das Team der Eisenberg-Apotheke in Korbach sitzt vor der Tür und spricht sich nähernde Kunden an: „Heute streiken wir. Aber schmeißen sie ihr Rezept in den Briefkasten, morgen können sie es abholen.“ Sie drücken jedem ein Blatt Papier in die Hand, das den bundesweiten Protesttag der Apotheken erklärt. Von den Kunden kommen am Morgen Akzeptanz oder Bestärkung, bevor sie weiter gehen – vorbei am mit Sarg und Grabschmuck bestückten Schaufenster mit der Warnung „Die Politik spart uns zu Tode“.

Der Zettel, den die Kunden mitnehmen, fasst zentrale Probleme zusammen: Um Lieferengpässen zu begegnen, bräuchten Apothekenteams viel Flexibilität – sie stoßen aber auf Bürokratie und drohende Strafzahlungen an die Krankenkassen. Ständige Mehrarbeit werde finanziell nicht anerkannt. Und der Festbetrag, der den Großteil des Honorars ausmache, sei seit zehn Jahren nicht angepasst worden – angesichts steigender Kosten gefährde das Existenzen.

Ji Heon Hann, Inhaber der Eisenberg-Apotheke, erklärt, gezögert zu haben, ob er sich am Streik beteiligt. Doch letztlich hält er fest, dass die Apotheker nicht etwa die Arbeit niederlegen, bis eine Lohnforderung erfüllt wird – sie nehmen einen Tag, um berechtigten Forderungen Gehör zu verschaffen. Er unterstreicht: „Die, die streiken müssten, streiken nicht in dieser Gesellschaft.“

Apotheker wollen, dass geleistete Arbeit bezahlt wird

Zwei Anliegen unterstreicht er: Erstens müssten die Arbeitsbedingungen besser werden – Politik und Krankenkassen schaffen immer mehr Bürokratie wie etwa Qualitätsmanagement trotz ohnehin strenger Berufsordnung oder neue Nachweispflichten für seit Jahrzehnten angebotene Dienste.

Zweitens: „Wir wollen Leistungen, die wir getätigt haben, bezahlt kriegen – ohne wenn und aber.“ Denn die Apotheker hafteten für die Fehler anderer: Fehlt eine Unterschrift oder wird eine Frist überschritten, behalten die Krankenkassen die Kosten für ein Medikament ein. Es gebe noch viel mehr solche Fallstricke – schwerwiegendstes Beispiel seien Rezepte, auf denen der Arzt bestätigen muss, dass der Patient in die Nutzung des Mittels eingewiesen wurde. Fehlt das Häkchen kann die Apotheke auf tausenden Euro sitzen bleiben. Die grundsätzliche Prüfpflicht stellt Hann nicht in Frage – aber ob ein Fehler sich überhaupt auswirkte und wer ihn verursacht hat, solle eine Rolle spielen. Zumal Ärzte selten eine Telefonnummer auf Rezepten angeben, mit denen Fehler sich einfach ausräumen ließen.

Die Probleme enden dort nicht: Das Personal in den Apotheken verdiene zu wenig; die Lieferanten bekämen angesichts unbezahlter Wartezeiten eigentlich nicht mal Mindestlohn. An vielen Medikanten verdienten Apotheken nichts. Und die Lieferprobleme bleiben bestehen, auch wegen Verträgen, die Kassen hohe Gewinne versprechen: Wenn früher 40 Hersteller ein Medikament lieferten, haben Krankenkassen heute mit zweien oder dreien Verträge – wenn einer davon Lieferschwierigkeiten hat, wiegt das schwer.

„Wir haben viel zu viele krumme Kompromisse gemacht“, hält Hann fest und blickt voraus: Wenn der Protest nicht fruchte, werde nächstes Jahr zwei Tage lang gestreikt.

Kunden über Apotheken-Protesttag gut informiert

In Bad Arolsen gibt es im Verlauf der Bahnhofstraße zwischen Bahnhof und Kirchplatz vier Apotheken. Sie alle beteiligten sich mit ihren Mitarbeitern am bundesweiten Apotheken-Streik. Ute Liebach von der Hof-Apotheke hatte sich vorgenommen, zu einer zentralen Streikversammlung nach Paderborn zu fahren. Damit nicht zu viel Arbeit liegen bleibt, habe sie einzelne Mitarbeiterinnen gebeten, im Back-Office Lieferaufträge für den nächsten Tag vorzubereiten.



+ Die vier Apotheken in der Bahnhofstraße, hier die Akazien-Apotheke beteiligen sich am Streik und haben ihre Schaufenster entsprechend beklebt. © Elmar Schulten

Am Streiktag waren die meisten Patienten offenbar gut informiert. So sah man in Bad Arolsen keine Kunden mit Rezept ratlos vor der Apotheke stehen. Einzige Ausnahme: Eine Mutter mit Kinderwagen, offensichtlich mit Migrationshintergrund, die daher auch mit dem deutschsprachigen Text auf den Plakaten im Schaufenster nicht viel anfangen konnte. wf/es