App soll Radler über die Green Trails lotsen

Von: Lutz Benseler

Teilen

Freuen sich über die Förderung: (von links) Matthias Schäfer und Tanja Reitmeier vom Landkreis, Landrat Jürgen van der Horst, Ministerin Dr. Kristina Sinemus, Ralf Gutheil, Vorsitzender der Verbandsversammlung, und Landtagsabgeordneter Jan Wilhelm Pohlmann. © Lutz Benseler

Die Green Trails sollen smarter werden: Eine App soll künftig Fahrradfahrer über die Trail- und Radwege lotsen, ihnen wichtige Informationen zu den Routen an die Hand geben und gleichzeitig die interne Kommunikation vereinfachen.

Waldeck-Frankenberg – Die hessische Digitalministerin Dr. Kristina Sinemus hat am Donnerstag in Korbach einen Förderbescheid über 574 200 Euro für das Projekt übergeben. Der erste Trail am Eisenberg bei Korbach ist schon fertig, künftig verbindet das Wegenetz mit rund 400 Kilometern Länge die nördlichste mit der südlichsten Spitze des Landkreises. Eine eigene App für das Smartphone soll den Mountainbikern künftig alle wichtigen Informationen an die Hand geben.

Der Unterschied zu anderen Outdoor-Routenplanern: „Die App wird jederzeit mit aktuellen Informationen über Waldarbeiten, Beschädigungen oder andere Behinderungen auf der Strecke gefüttert“, erklärt Matthias Schäfer vom Landkreis Waldeck-Frankenberg. Den Nutzern wird dann eine alternative Route vorgeschlagen. Die Radler können außerdem selbst Hinweise geben oder Schäden melden. Zusätzlich bietet die App eine SOS-Funktion bei Notfällen oder einem Unfall.

Weitere Serviceinformationen, beispielsweise zu gastronomischen Angeboten, ergänzen das Portfolio. „Hoteliers und Restaurants werden miteingebunden, sodass der Tourist alle Informationen bekommt“, sagt Landkreis-Mitarbeiterin Tanja Reitmeier.

Die App wird aber auch für die interne Kommunikation genutzt – so jedenfalls der Plan: Beispielsweise können Jagdpächter anstehende Jagden oder Förster Waldarbeiten im Gebiet der Green Trails melden. Die Auftragsvergabe für die Programmierung der App steht demnächst an.

„Neben der vereinfachten Kommunikation und einem guten Feedback-Kanal wird die App auch das Nutzererlebnis der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer erhöhen – und einen Impuls im digitalen Tourismus setzen“, sagt Landrat und Vorsitzender des Green-Trails-Zweckverbands Jürgen van der Horst.

Die Fördermittel stammen aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“. „Mit der von uns geförderten App wird das Trail- und Wegenetz für die Nutzenden noch attraktiver. Hier schafft Digitalisierung ganz konkrete Mehrwerte vor Ort“, so Digitalministerin Dr. Kristina Sinemus. Großer Pluspunkt für die Freigabe der Fördermittel sei die interkommunale Zusammenarbeit im Projekt gewesen: 14 Kommunen und der Landkreis haben sich dafür zusammengeschlossen. Mit den Green Trails sei ein Angebot nicht nur für Touristen, sondern auch für Einheimische geschaffen worden, sagt Ralf Gutheil, Vorsitzender der Green-Trails-Verbandsversammlung: „Und das im Einklang mit dem Naturschutz.“