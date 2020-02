Arbeitslosenquote in Waldeck-Frankenberg bleibt bei 3,7 Prozent

Waldeck-Frankenberg. Die Arbeitslosenquote in Waldeck-Frankenberg liegt im Februar unverändert bei 3,7 Prozent. Das hat die Agentur für Arbeit in Korbach mitgeteilt.

3242 Personen waren im Februar im Landkreis Waldeck-Frankenberg arbeitslos gemeldet, 4 weniger als im Vormonat und 69 weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote liegt stabil bei 3,7 Prozent, im Februar 2019 hatte sie bei 3,8 Prozent gelegen.

Im gesamten Agenturbezirk, zu dem auch der Schwalm-Eder-Kreis gehört, liegt der Stellenbestand im Februar mit 2936 wieder deutlich höher als im Januar (plus 167 Stellen, plus 6 Prozent). Gegenüber dem Vorjahr sind das zwölf Stellen weniger (minus 0,4 Prozent). 853 offene Stellen wurden im Februar gemeldet, 295 mehr als Januar. Das entspricht einer Steigerung um 52,9 Prozent, was jedoch für einen Februar und im regionalen Vergleich nicht ungewöhnlich sei, teilt die Agentur mit.

„Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit und die der gemeldeten offenen Stellen beweg sich weitestgehend auf Vorjahresniveau“, kommentiert Agenturchef Uwe Kemper. Die milde Witterung sorge für zusätzliche Stabilität am regionalen Arbeitsmarkt.

„Die erfreulichen Zahlen können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich der Arbeitsmarkt im Umbruch befindet. Diese Entwicklung spüren insbesondere geringer Qualifizierte. Berufliche Qualifizierung ist der Schlüssel für Stabilität im Berufsleben.“ Es müsse gelingen, der beruflichen Weiterbildung in Beschäftigung und der zielgerichteten Qualifikation von Menschen, die einen neuen Arbeitsplatz suchen, eine höhere Attraktivität zu verleihen.

