Naturpark Diemelsee plant Waldversuchsflächen und Erlebnispfade

Von: Stefanie Rösner

Der Naturpark Diemelsee lässt eine Waldversuchsfläche anlegen, hier zwischen Diemelsee-Stormbruch und Giebringhausen. Oberhalb davon wird in den nächsten Wochen ein Aussichtsturm für Besucher gebaut. © Stefanie Rösner

Der Klimawandel macht dem Wald zu schaffen. Welche Baumarten sind geeignet, um Flächen mit abgestorbenen Fichten wieder aufzuforsten? Das soll ein Projekt des Naturparks Diemelsee herausfinden.

Diemelsee-Stormbruch – Am Montag ist zwischen Stormbruch und Giebringhausen die erste Fläche bepflanzt worden. Beschäftigte der Baumschule Gilsbach aus Schmallenberg haben dort an einem Südhang 2000 Stecklinge gesetzt: vorwiegend Traubeneiche und Waldkiefer sowie einige Vogelkirchen und Walnuss-Bäume.

Die Fläche hat die Gemeinde von einem Privatbesitzer gepachtet. „Hier finden wir einen trockenen und steinigen Untergrund vor“, erklärt Karl Briehl, der das Projekt koordiniert. Diese besondere Beschaffenheit des Bodens macht es für die Forschung interessant. In den nächsten zehn Jahren und mehr soll untersucht werden, wie sich die Pflanzen entwickeln.

Ein Teil ist umzäunt, ein anderer, wo bereits Sträucher und Bäume auf natürliche Weise gewachsen sind, ist ungeschützt vor Wildverbiss. „Man will vergleichen, wie sich Gehölze im geschützten und ungeschützten Bereich entwickeln“, sagt Briehl.

Diese Waldversuchsfläche ist eine von vier und nur ein Teil eines größer angelegten Projektes. Neben nachhaltig angelegten Waldversuchsflächen werden auch Lehr- und Erlebnispfade entstehen. Zudem soll ein Umweltmobil praktischen Biologie-Unterricht in die Kitas und Grundschulen bringen. Außerdem ist ein Mobilitätskonzept geplant, das bewirken soll, dass Besucher besser mit den öffentlichen Verkehrsmitteln die Erlebnispfade erreichen.

Ob für Wanderer, Radfahrer, Kindergruppen: Projektkoordinator Karl Briehl steht am Holzbach, wo für Besucher eine Wasser-Erlebnisstation errichtet wird. © Stefanie Rösner

In Korbach-Lengefeld werden im Zuge des Projektes ein bereits bestehender Buchenbestand sowie ein Erlenbruchwald untersucht. Stets geht es um die Frage, wie sich diese im Klimawandel verhalten. Darüber hinaus wird in Brilon eine Fläche mit anderen Baumarten neu bepflanzt. An allen Orten werden Lehr- und Erlebnispfade entstehen, die zum jeweiligen Thema passen. In Diemelsee wird es vor allem um den Biber gehen.

Am Holzbach können Gäste und Einheimische an einer Wasser-Erlebnisstation das Biotop Wasser hautnah erfahren. An der Diemel wird ein Holzsteg gebaut, von wo aus Besucher Vögel und die Spuren des Bibers beobachten können. Auf einem 2,5 Kilometer langen Rundweg geht es dann weiter zur Waldversuchsfläche.

Das gesamte Projekt des Naturparks Diemelsee wird mit 704 000 Euro vom Bund aus der Fördermaßnahme „Aktive Regionalentwicklung“ gefördert, hinzu kommt ein Eigenanteil von zehn Prozent. Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen später veröffentlicht werden, so dass auch an anderen Orten daraus für den Wald gelernt werden kann.