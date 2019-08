Frankenau feiert vier Tage lang

Frankenau. Die Ziegenbockkirmes in Frankenau ist Tradition – und auch an diesem Wochenende wird Frankenau wieder zur „Kirmesmetropole“. Vier Tage lang – von Donnerstag, 22. August, bis Sonntag, 25. August – wird hinter der Kellerwaldhalle zünftig gefeiert.

DOWNLOAD PDF der Sonderseite Ziegenbockkirmes in Frankenau Auf dem Programm stehen unter anderem die Taufe der Kirmeseltern, Party mit der Band „The Tequlias“, ein Burschenschaftsabend mit den „Rebellen“ und der große Festumzug am Sonntag durch die Kellerwaldstadt. Mit viel Humor wird dabei auch das Dorfgeschehen aufs Korn genommen. Veranstalter sind die Frankenauer Kirmesburschen und Kirmesmädchen.

Die 55. Ziegenbockkirmes beginnt am morgigen Donnerstag, 22. August, um 20 Uhr mit dem Fassanstich durch den Kirmesvater und der traditionellen „Taufe“ der neuen Kirmeseltern. Weiter geht es am Freitag, 23. August, ab 20 Uhr mit der Partyband „The Tequilas“ – dabei ist „Partytime“ bis in die frühen Morgenstunden angesagt. Am Samstag, 24. August, ziehen die Kirmesburschen und Kirmesmädchen schon ab 12 Uhr zusammen mit der Blaskapelle durch Frankenau. Mit der musikalischen Begleitung gehen die Burschen und Mädchen von Haus zu Haus und schenken „Hochprozentiges“ aus. Um 20 Uhr geht es dann mit dem traditionellen Burschenschaftsabend weiter, zum zweiten Mal in Folge werden die „Rebellen“ aufspielen und für Stimmung sorgen.

Mit einem Gottesdienst im Festzelt beginnt am Sonntag, 25. August, um 11 Uhr der letzte Tag der Kirmes 2019. Um 14 Uhr startet dann der große Festumzug durch die Straßen Frankenaus mit vielen Motivwagen und Kapellen – an der Spitze die beiden Kirmeseltern Chantal Ernst und Marek Ruhwedel. Anschließend laden die Kirmesburschen und -mädchen zu Kaffee, Kuchen und anderen kulinarischen Spezialitäten ins Festzelt ein.

Da die Ziegenbockkirmes diesmal einen Tag früher als üblich endet, gibt es am Sonntag auch Freibier. Zum Festausklang spielt ab 19 Uhr die Band „Mitanos“.

Die Kirmes hat in Frankenau Tradition. Schon lange vor den Kirmesburschen wurde in Frankenau ein jährliches Volksfest gefeiert. Anfang der 1960er-Jahre brachten die Kirmesburschen mit der „Ziegenbockkirmes“ frischen Wind in die Veranstaltung. Seither wird der Festzug auch immer von einem Ziegenbock angeführt – der Ziegenbock ist das „Maskottchen“ der Stadt Frankenau. Seit 1990 gibt es auch Kirmesmädchen in der Burschenschaft. Donnerstag, 22. August: 20 Uhr: Traditioneller Fassanstich durch den Kirmesvater 21 Uhr: Kirmeselterntaufe Freitag, 23. August: 20 Uhr: Party mit der Band „The Tequilas“;

Samstag, 24. August: 12 Uhr: Ständchenspielen 20 Uhr: Burschenschaftstreffen mit den „Rebellen“ Sonntag, 25. August: 11 Uhr: Gottesdienst im Festzelt 14 Uhr: Festumzug 15 Uhr: Kaffee und Kuchen 19 Uhr: Tanz mit der Band „Mitanos“ mjx