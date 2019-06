„Stabiles Fundament für berufliche Zukunft“

Frankenberg. Nun schon zum 21. Mal findet am Donnerstag, 13. Juni, von 14 bis 18 Uhr der „Tag der Ausbildung und des dualen Studiums“ in der Ederberglandhalle in Frankenberg statt.

Dabei präsentieren insgesamt 72 Aussteller aus Handwerk, Dienstleistung, Handel und Industrie jede Menge Informationen rund um die Berufs- und Studienorientierung.

Die Agentur für Arbeit Korbach, der Arbeitgeberverband Hessenmetall Nordhessen, die Allendorfer Viessmann Werke, die Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg, die Ortenbergschule Frankenberg sowie die IHK Kassel-Marburg sind gemeinsame Ausrichter der „Ausbildungs-Messe“.

Die Palette der Aussteller reicht von A wie Ante-Holz über S wie Sparkasse bis hin zu W wie Weidemann. Im Außenbereich präsentiert sich der zweigeschossige InfoTruck der Metall- und Elektro-Industrie und läutet damit eine Dimension der Berufsorientierung XXL mit digitaler Kompetenzvermittlung: Auf der etwa 80 Quadratmeter großen Präsentationsfläche des InfoTrucks können Schüler, Lehrer und Eltern die neuesten Multimedia-Anwendungen und anschauliche Elektro- und Experimentierstationen hautnah erleben.

Kurzentschlossene aufgepasst. „Jugendliche hatten selten so gute Chancen wie heute, ihren Wunschberuf zu realisieren.“ Darauf weisen die Veranstalter der Ausbildungsmesse hin: Noch 500 freie Ausbildungsstellen sind in Waldeck-Frankenberg noch für den Ausbildungsbeginn 2019 gemeldet. Das heißt: „Jetzt schnell einen Termin beim Berufsberater vereinbaren unter Tel. 0 56 31 /95 71 58“, sagt Bernd Wilke von der Arbeitsagentur in Korbach.

Auch die ausbildungsengagierten Metall- und Elektro-Unternehmen (M+E) sind bei der größten Ausbildungsmesse in der Region in Frankenberg stark vertreten. Über 60 attraktive M+E-Ausbildungsberufe und duale Studiengänge stellen ihre Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge vor. Dabei kennt die Vielseitigkeit der M+E-Berufe keine Grenzen: Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung stehen den jungen Menschen alle Wege offen – von einer Spezialisierung bis hin zur Meisterprüfung.

„Der Ausbildungstag ist für Schüler ein Sprungbrett, um wertvolle Kontakte zu knüpfen und sich zu empfehlen“, sagt Frauke Syring, Vertreterin des nordhessischen Arbeitgeberverbandes Mesenmetall. Dabei weist sie darauf hin, dass in der Ausbildungsplatzbörse www.ausbildung-me.de aktuell noch 205 freie Ausbildungsplätze und 40 freie Stellen für duale Studiengänge in Nordhessen gemeldet seien – davon 60 freie Ausbildungsplätze und 23 duale Studiengänge aus der Region Frankenberg.

„Allein Viessmann bietet Jahr für Jahr rund 70 Plätze in insgesamt 14 technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen sowie in acht dualen Studiengängen an“, informiert Georg Glade, der Leiter Ausbildung der Viessmann Werke in Allendorf. Bei dieser Vielzahl der beruflichen Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in der Region sei eine rechtzeitige und gründliche Berufsorientierung insofern unerlässlich. „Der Tag der Ausbildung und des dualen Studiums bietet dafür ein ideales Forum“, so Glade.

Dass das Handwerk eine der tragenden Säulen der deutschen Wirtschaft ist und insofern qualifiziertes Fachpersonal benötigt, darauf weist Kai Bremmer, der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg, hin. „Eine qualifizierte Ausbildung im Handwerk mit seinen vielfältigen Angeboten zur Spezialisierung und ihren Weiterbildungsmöglichkeiten eröffnen den jungen Menschen weitere Perspektiven und ist ein stabiles Fundament für die berufliche Karriere“, so Bremmer. Der Einstieg in eine duale Ausbildung sei zurzeit so günstig und auch so wichtig wie nie.

„Der Tag der Ausbildung ist ein fester Bestandteil unseres Berufsorientierungskonzeptes“, erklärt Cornelia Schönbrodt, die Leiterin der Ortenbergschule Frankenberg. Beim Tag der Ausbildung könnten sich alle Interessierten umfassend über die Möglichkeiten von Betriebspraktika und Ausbildung informieren. Auch das Lehrerkollegium werde die Gelegenheit nutzen, um sich mit Vertretern der Firmen auszutauschen.

„Ob Handel, Dienstleistung, Verkehr, Industrie, IT, Gastronomie, Medien oder die Digitalisierung in der Ausbildung: Die IHK Kassel-Marburg informiert über die Duale Ausbildung und die damit verbundenen hervorragenden Zukunftschancen, informiert Björn Duen, der Bildungsberater der IHK Kassel Marburg.

Der branchenübergreifende „Tag der Ausbildung und des dualen Studiums“ könne der erste Schritt auf dem Weg in eine erfolgreiche Berufskarriere sein. mjx