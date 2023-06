Ausblick auf den Wrexer Konzertsommer

Das Duo Bergerac und die Mezzosopranistin Barbara Buffy (Mitte) sind zu Gast beim Musiksommer in Wrexen. © Martin Deiss

Der Konzertsommer in der Wrexer Kirche führt diese über 50-jährige Konzert-Tradition fort. Die ungewöhnlich günstige Akustik der Wrexer Kirche wird von Ausführenden und Publikum gleichermaßen geschätzt.

Diemelstadt-Wrexen - Zu drei exquisiten Veranstaltungen laden die evangelische Kirchengemeinde, der Heimat- und Verkehrsverein in Wrexen und der künstlerische Leiter, Peter Ernst, zwischen Juni und September dieses Jahres ein. Eintrittskarten zu 15 Euro gibt es jeweils an der Abendkasse

Den Auftakt machen Barbara Buffy (Mezzosopran) und das Duo Bergerac am Freitag, 16. Juni, um 19 Uhr mit Gitarrenmusik und Liedern aus Spanien und Lateinamerika. Unter dem Motto „Carmen & Co“ gibt es romantische Arien und heiße Rhythmen aus Spanien und Südamerika.

Händel in allen Lebenslagen

Das exzellente Nachtigallen-Ensemble aus Köln beleuchtet das Schaffen von Georg Friedrich Händel aus unterschiedlichsten Perspektiven und bringt am Freitag, 23. Juni, um 19 Uhr Arien, Kammermusik und Solowerke des Hallenser Meisters zur Aufführung.

Das Kölner Nachtigallen-Ensemble mit Theresa Nelles (Sopran), Darja Großheide (Traversflöte), Elisabeth Wand (Barockcello), Michael Borgstede (Cembalo) und Stefan Koim (Barockgitarre/Laute) präsentiert ein Programm unter dem Motto „Händel in allen Lebenslagen“. © Stefan Flach

Unter dem Motto „Händel in allen Lebenslagen“ macht das Quintett erfahrbar, wie unterschiedlich der Hallenser Tonsetzer für die Kirche, die Oper, mit italienischem oder spanischen Einfluss oder zu lateinischen oder deutschen Texten komponiert hat.

Virtuose Bluegrass-Werke

Popp.Roß.Dohrmann ist der Name eines faszinierenden Trios aus Hamburg, das am Freitag, 8. September, um 19 Uhr zu Gast in Wrexen sein wird: Gitarrist Jens-Uwe Popp, Mandolinist Jochen Ross und Bassist Florian Dohrmann wandeln auf den Grenzen zwischen klassischer Kammermusik zu Rock, Bluegrass, Jazz und Worldmusic: Ein Eddie van Halen-Stück folgt auf eine Komposition von Enrique Granados.

Musiksommer in der Wrexer Kirche: An Mandoline, Gitarre und Kontrabass entführen Jochen Roß, Jens-Uwe Popp und Florian Dohrmann das Publikum mit klassischen und auch jazzigen Klängen in ganz besondere musikalische Sphären. © Kaupo Kikkas

Chris Thiles virtuose Bluegrass-Werke verbinden sich mit von iranischer Lyrik inspirierten Eigenkompositionen. Persönliche musikalische Impressionen italienischer Alpentäler oder schottischer Landschaften treffen auf Jazz-Kompositionen Esbjörn Svenssons und tänzeln wie selbstverständlich zu Claude Debussy. red