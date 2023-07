Australischer Ahnenforscher besucht Mikwe in Volkmarsen

Von: Julia Janzen

Teilen

Besuch in der Mikwe: Heimatforscher Ernst Klein (von links), der Australier Eli Rabinowitz und Beate Lehmann von „Judaica in Meimbressen“. © Julia Janzen

Er ist Genealoge und Filmemacher, beschäftigt sich intensiv mit der Geschichte der jüdischen Kultur und reist derzeit durch Deutschland und Europa: Eli Rabinowitz. Am Dienstag besuchte der Australier Volkmarsen, schaute sich zusammen mit Ernst Klein die Mikwe an.

Volkmarsen - Schon mehrfach war Eli Rabinowitz in Europa unterwegs, unter anderem auf den Spuren seiner Vorfahren, nun ist er wieder in der EU. Mehr als einen Monat wird er bleiben, mehrere Länder besuchen und Ende Juli in London bei einer Geneaologen-Konferenz dabei sein.

Bei seiner aktuellen Reise wird er auch auf den Spuren eines jungen Mädchens unterwegs sein: Dorrith M. Sim. Ihre Geschichte „In meiner Tasche“ hatte der Volkmarser Heimatforscher Ernst Klein vor einigen Jahren herausgegeben. Dorrith, in Kassel geboren, war von ihren Eltern mit einem Kindertransport weggeschickt worden, um sie vor den Nazis zu retten. Die Kinder von Dorrith M. Sim leben in Schottland, sie wird der Australier Eli Rabinowitz bald besuchen.

Dass das Buch mit Dorriths Geschichte bekannt wird, dafür hat der 71-jährige Rabinowitz schon gesorgt: Bei einer Veranstaltung in seiner Heimatstadt Perth traf er den deutschen Botschafter in Australien. Und der sagte spontan zu, dass die Druckkosten für 1000 Exemplare in englischer Sprache übernommen werden. Viele Schüler am anderen Ende der Welt haben die Geschichte nun schon gelesen und gelernt, was es mit den Kindertransporten auf sich hatte. Auch haben sie künstlerische Arbeiten, inspiriert vom Buch, erstellt. Einige hat Rabinowitz mitgebracht.

„Wir können für eine bessere Welt sorgen“

Für den Australier – der selbst in Kapstadt in Südafrika geboren wurde – ist das Buch aber keines über den Holocaust, betont er. „Es ist eine Geschichte über Hoffnung.“ Er möchte „Früher“ und „Heute“ damit verbinden, „wir lernen aus der Geschichte, wir können für eine bessere Welt sorgen“, sagt er. Heute sei das auch mit Blick auf Geflüchtete wichtig, ob aus der Ukraine oder Syrien.

Mit Ernst Klein hat Eli Rabinowitz seit mehr als einem Jahr Kontakt, über Mitstreiter aus Hofgeismar sei der entstanden, sagt der Volkmarser Heimatforscher, der auch dem Bundesvorstand von „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ angehört.

Jetzt haben sich Klein und Rabinowitz zum ersten Mal persönlich getroffen. Mit dabei war auch Beate Lehmann vom Vorstand „Judaica in Meimbressen“, die auch wissenschaftliche Mitarbeiterin am Salomon Ludwig Steinheim-Institut ist, das zur Universität Duisburg-Essen gehört. Gemeinsam schauten sich die drei die Mikwe an und anschließend das Gustav-Hüneber-Haus.

Noch einige Tage wird der Besucher in der Region Nordhessen unterwegs sein. So wird er am Donnerstag in Kassel sein, um sich mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinde zu treffen. Mehr Infos über Eli Rabinowitz und seine Arbeit gibt es hier. jj