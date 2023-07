Unfallflucht: Auto auf Parkplatz an der Seilbahn in Willingen beschädigt

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Willingen. © Friso Gentsch/dpa

Die Korbacher Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag, 3. Juli, auf dem Parkplatz der Ettelsberg-Seilbahn (unterhalb der Kassen) in der Straße Zur Hoppecke in Willingen ereignet hat.

Willingen – Auf dem Parkplatz wurde gegen 12.30 Uhr ein grauer Skoda Kodiaq von seinem Fahrer ordnungsgemäß geparkt. Bei der Rückkehr gegen 14 Uhr stellte der Mann einen rund 15 Zentimeter langen senkrecht nach unten verlaufenden Kratzer in der Beifahrertür des Autos fest. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 500 Euro. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher in unbekannte Richtung.

Hinweise zum Flüchtigen oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Korbach unter Tel. 05631971-0 entgegen. (red)