Fahrer verletzt: Auto kollidiert in Adorf mit Anhänger von Trecker

Teilen

Die Feuerwehr war am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Adorf im Einsatz. © Feuerwehr Adorf

Am Donnerstag, 31. August, kam es kurz nach 20 Uhr zu einem Zusammenstoß eines Autos mit dem Anhänger eines Treckers. Der Unfall ereignete sich in der Arolser Straße am Ortsausgang von Adorf.

Diemelsee-Adorf – Ein Auto befuhr die Landesstraße 3078 in Richtung Vasbeck und stieß mit dem Ladewagen eines Treckers, der in Richtung Adorf unterwegs war, zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch den heftigen Aufprall in den Graben geschleudert.



Der 37-jährige Fahrer des Ford Focus aus Bad Arolsen musste von der Feuerwehr Adorf aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde verletzt in eine Klinik nach Paderborn gebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehr Adorf mit fünf Fahrzeugen, zwei Rettungswagen und ein Notarzt. (os