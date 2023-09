Backhausfest in Braunsen: Ab 2024 lebt das Fest wieder auf

Von: Julia Janzen

Ankündigung beim Viehmarktsfestzug: Mit einem eigenen Festzugswagen waren die Ideengeber des Backhausfest 2.0 mit Freunden und Bekannten beim Zug dabei. © kooshan baheri

Das Backhausfest in Braunsen, das jahrzehntelang jedes Jahr am 1. Mai zahllose Besucher anzog, soll wieder aufleben. Die Braunser Andreas Pape und Andre Bangert, bekannt als Organisatoren des Braunywood-Festivals, stellen das bekannte Fest unter dem Motto „Backhausfest 2.0“ ab dem kommenden Jahr wieder auf die Beine.

Bad Arolsen-Braunsen - Beim Festzug zum Auftakt des Arolser Viehmarkts haben Pape und Bangert ihre Idee der Öffentlichkeit vorgestellt: Sie waren mit einem eigenen Festzugswagen dabei, geschmückt mit Bannern und an Bord zahlreiche Freunde und Bekannte, die zu Musik von DJ Steve Dorph feierten.

„Das Fest ist noch immer in den Köpfen der Leute, man kommt immer wieder darauf zu sprechen, wie legendär das früher am 1. Mai in Braunsen war“, sagt Andre Bangert über die Motivation, das Backhausfest wieder zu organisieren. „Und dann wurde mehrfach dieses Jahr im Rahmen unserer Feier „800 Jahre Braunsen“ erwähnt, dass es immer eine schöne Tradition für das ganze Dorf gewesen ist und dass die Besucher aus der Umgebung immer gerne mit ihren Bollerwagen zu uns gekommen sind.“ Aus allen Himmelsrichtungen sind von 1979 an bis 2005 Wandergruppen in den kleinen Arolser Ortsteil gezogen, um zu feiern.

Garderobe für Bollerwagen und Sicherheitspersonal

Allerdings wissen die beiden Braunser auch, warum das Fest irgendwann nicht mehr stattfand: Zum einen habe es zu wenig Gewinn gegeben, weil jeder in den Bollerwagen eigene Getränke mitgebracht habe, zum anderen ging es um das Verhalten vieler Besucher. Es sei in die Vorgärten der Anwohner uriniert und Gräber auf dem Friedhof verunstaltet worden, sagt Andre Bangert. Deshalb gebe es ab 2024 ein angepasstes Konzept. Allzu viel solle sich nicht ändern, aber es werde Sicherheitsvorkehrungen geben und Absperrungen. Der Ablauf solle professionalisiert werden, sagt Andreas Pape.

Unter anderem ist der Einsatz von Sicherheitspersonal geplant, auch Eintritt wird ab 11 Uhr erhoben, vorher ist der Eintritt frei. Die Bollerwagen können Besucher ab dem kommenden Jahr auch wieder mitbringen, aber dann werde es eine gesicherte „Bollerwagengarderobe“ außerhalb der eigentlichen Festfläche geben, an der die Wagen samt Getränken abgegeben werden, haben die Braunser geplant.

Typische Backhausspeisen

Beim Fest soll es traditionelle Backhausspeisen wie Brot geben, aber auch Pizza und Ofenkuchen, dazu gibt es Bier und Cocktails und Musik. Pape und Bangert planen derzeit die Musikacts, es wird in Richtung Ballermann gehen, im Gespräch ist aber auch eine regionale Rockband. Stattfinden wird das Fest wie immer am Dorfgemeinschaftshaus, inklusive Vorplatz und Fahrzeughalle der Feuerwehr, sagen die Organisatoren.

Für Andre Bangert und Andreas Pape ist das Backhausfest zugleich ein Ableger ihres Festivals Braunywood, das auch wieder stattfinden soll. Sie suchen dafür noch Sponsoren und Unterstützer.

Infos zum Backhausfest 2.0 gibt es auch auf Instagram und auf der Internetseite des Braunywood-Festivals. jj