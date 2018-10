Leichte Verletzungen: 16-Jährige in Bad Arolsen von Pkw erfasst

Bad Arolsen. Zu einem Unfall mit einer beteiligten Fußgängerin und einem Fahrzeug kam es gestern auf dem Viehmarktsweg in Bad Arolsen.

Gegen 17.55 Uhr befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Mazda den Viehmarktsweg in Richtung Stadtmitte Bad Arolsen, vor ihm lief eine 16-jährige Frau, die am rechten Straßenrand in die gleiche Richtung unterwegs war.

Da dem Mazda ein anderes Fahrzeug entgegenkam und der Viehmarktsweg verhältnismäßig schmal verläuft, fuhr der 67-Jährige am rechten Straßenrand weiter. Dort übersah er allerdings die dunkel gekleidete 16-Jährige aufgrund der Dunkelheit und erfasste sie mit der rechten Front des Wagens.

Die junge Frau stürzte in Folge des Zusammenstoßes und zog sich leichte Verletzungen und Prellungen zu. Sie wurde zur Behandlung in das Bad Arolser Krankenhaus gebracht, am Auto entstand Sachschaden.

(112-Magazin)