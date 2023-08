Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale in Bad Arolsen schließt: Wolfhagen wird Anlaufstelle

Teilen

Das Bad Arolser Krankenhaus in der Großen Allee war bisher Anlaufstelle für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst mittwochs und freitags nachmittags. Das ändert sich zum Monatsende. Patienten müssen dann nach Wolfhagen. © Armin Haß

Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) stellt zum 31. August den Betrieb ihrer ärztlichen Bereitschaftsdienstzentrale im Bad Arolser Krankenhaus ein.

Bad Arolsen - Patientinnen und Patienten, die den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (ÄBD) in Anspruch nehmen müssen, werden ab dem 1. September am Standort Wolfhagen versorgt.

Die KVH weitet dazu die Öffnungszeiten der Wolfhagener Bereitschaftsdienstzentrale aus. Hintergrund der Umstrukturierung ist die Zahl der Inanspruchnahme beider Zentralen durch die Patienten in der Region. Diese Zahl sei Wolfhagen ungefähr doppelt so groß wie in Arolsen, erklärte KVH-Sprecher Alexander Kowalski auf WLZ-Anfrage. Deshalb solle der Personaleinsatz künftig in Wolfhagen gebündelt und damit effizienter eingesetzt werden.

Längere Öffnungszeiten in Wolfhagen

Die KVH analysiere fortlaufend die Patientenzahlen in ihren Bereitschaftsdienstzentralen. Ziel sei es, die vorhandenen wirtschaftlichen und personellen Ressourcen möglichst effizient zum Wohl der Patienten einzusetzen.

In Absprache mit den zuständigen ÄBD-Obleuten vor Ort schließt die KVH Ende August den Standort Arolsen. Gleichzeitig weitet sie ihr Serviceangebot in Wolfhagen aus.

Rund um die Uhr erreichbar

Die Bereitschaftsdienstzentrale in der Straße am Wolfhager Krankenhaus, Am Kleinen Ofenberg 1, ist ab September samstags, sonntags sowie an Feier- und Brückentagen anstatt von 10 bis 12 Uhr von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

Die KVH verdoppelt damit die Stunden, zu denen Patientinnen und Patienten die Zentrale aufsuchen können. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Der ÄBD ist darüber hinaus 24 Stunden täglich unter der bundesweiten Hotline 116117 erreichbar.

Nur bei akuten Beschwerden, die nicht warten können

Für Patienten, die krankheitsbedingt nicht mobil sind oder außerhalb der Servicezeiten der Bereitschaftsdienstzentrale medizinische Hilfe benötigen, können die Mitarbeitenden der Hotline außerhalb der Praxissprechzeiten einen Arztkontakt veranlassen - entweder telefonisch oder mittels Hausbesuch.

Der Ärztliche Bereitschaftsdienst Hessen (ÄBD) versorgt außerhalb der üblichen Praxissprechzeiten (mittwochs- und freitagsnachmittags, abends und nachts sowie an Wochenenden und Feiertagen) Patienten mit akuten Beschwerden, bei denen normalerweise eine Haus- oder Facharztpraxis aufgesucht würde und deren Behandlung so dringlich ist, dass ein Abwarten bis zum nächsten Werktag nicht möglich ist.

Mehr Informationen online abrufbar

Alle Informationen rund um den Ärztlichen Bereitschaftsdienst Hessen stehen unter www.bereitschaftsdienst-hessen.de zur Verfügung.