Arolser Feuerwehr feiert 150 Jahre

Von: Elmar Schulten

Die Freiwillige Feuerwehr von Bad Arolsen ist vor 150 Jahren aus einer Turner-Feuerwehr hervorgegangen. Dieser Jubiläum wurde mit Großem Zapfenstreich vor dem Schloss, Kommers- und Tanzabend und einer großen Fahrzeugschau am Stützpunkt gefeiert. Am Sonntag, 25. Juni, ist ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Feuerwehrstützpunkt an der Mengeringhäuser Straße geplant.

1 / 18 Festkommers und Großer Zapfenstreich auf dem Schlosshof. © Elmar Schulten

