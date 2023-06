Arolser Feuerwehr feiert und mahnt: Helfende Hände schlägt man nicht!

Von: Elmar Schulten

In Anerkennung der über 15 Jahrzehnte geleisteten Verdienste um die Sicherheit in Arolsen überreichte Regierungspräsident Mark Weinmeister (rechts) im Auftrag des Innenministers die Ehrenplakette des Landes Hessen an Wehrführer Stefan Richter (links) und den Vorsitzenden der Feuerwehrkameradschaft, Meik Tuyteleir (Mitte). © Elmar Schulten

Vor schätzungsweise 1000 Zuschauern auf dem Schlosshof hat die Arolser Feuerwehr am Freitagabend einen Großen Zapfenstreich zur Feier ihrer Gründung vor 150 Jahren ausgeführt. Die zackige Marschmusik lieferte dazu der Spielmanns- und Musikzug der Feuerwehr Adorf.

Bad Arolsen - Dabei war der Zapfenstreich im Fackelschein nur einer von vielen Höhepunkten an diesem Wochenende. Eine Fahrzeugschau am Samstag,24. Juni, auf dem Feuerwehrstützpunkt richtet sich an alle Interessierten aus der Region. Am Samstagabend ist ein Tanzabend mit der Kapelle Donau-Power angesagt. Am Sonntag, 25. Juni, wird ab 10 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst ins Feuerwehrhaus an der Mengeringhäuser Straße eingeladen, anschließend Frühschoppen.

Eröffnet wurden die Feierlichkeiten mit einem Festkommers in der Fürstlichen Reitbahn. Mit dabei waren Abordnungen der Feuerwehren aus Nordwaldeck sowie der befreundeten Feuerwehren aus er mecklenburgischen Partnerstadt Klütz, aus Dortmund Kirchhörde sowie die Brandweer aus der belgischen Partnerstadt Heusden-Zolder.

Nach dem Einsatz in Arolsen ging es ab nach Kassel

Bürgermeister Marko Lambion eröffnete den Reigen der Gratulanten mit seinem Dank an alle Brandschützer für ihre ständige Einsatzbereitschaft zum Wohle der Bürger der Stadt Bad Arolsen. Erst am Vorabend der Feierlichkeiten habe ein Unwetter gezeigt, wie wertvoll die Feuerwehr mit ihrer Expertise und ihrer Ausrüstung sei, wenn es gelte, vollgelaufene Keller auszupumpen oder umgestürzte Bäume zu beseitigen.

Und als die größten Schäden in Bad Arolsen beseitigt waren, hätten sich auf noch 20 Feuerwehrleute auf den Weg nach Kassel gemacht, um den Menschen dort zu helfen. Es zeichne die Feuerwehrleute aus, dass sie stets zur Stelle seien, um dem Menschen in Not zu helfen, ohne jemals auf die Uhr zu schauen.

Gewalt gegen Rettungskräfte geht gar nicht

Aus der einstigen Turner-Feuerwehr, die sich mit Ledereimern und Handpumpen den Flammen entgegenstellten, sei eine professionelle Eingreiftruppe mit modernster technischer Ausstattung geworden. Lambion an die Feuerwehrleute: „Sie sind ein Leuchtturm, lassen Sie ihn erstrahle!“ Die Stadt sei stolz auf die 70-köpfige Einsatzabteilung der Feuerwehr und werde auch in Zukunft alle nötigen Mittel zur Verfügung stellen.

Gleichzeitig bestehe eine Verpflichtung der Gesellschaft, allen Tendenzen von Gewalt gegen Rettungskräfte entgegenzutreten.

Jugendarbeit ist auf Dauer entscheidend

Beeindruckt von der 150-jährigen Geschichte der Arolser Feuerwehr äußerte sich auch Regierungspräsident Mark Weinmeister. Die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr im Jahr 1873 sei ein Ausdruck von Weitsicht gewesen. Dahinter habe auch die Erkenntnis gesteckt, dass eine gute Ausbildung und Ausrüstung nötig sind, um in Gefahrenlagen richtig handeln zu können. So viele Professionalität wie bei der Feuerwehr gebe es in keinem anderen Ehrenamt.

Deshalb bewege ihn die Sorge, ob es auf Dauer genügend Freiwillige für diese wichtige Aufgabe geben werde. Umso wichtiger sei das Bemühen um die Jugendlichen in den Kinder- und Jugendfeuerwehren.

Es geht nicht ohne die Feuerwehr

In Anerkennung der über 15 Jahrzehnte geleisteten Verdienste um die Sicherheit in Arolsen überreichte Weinmeister im Auftrag des Innenministers die Ehrenplakette des Landes Hessen an Wehrführer Stefan Richter und den Vorsitzenden der Feuerwehrkameradschaft, Meik Tuyteleir.

Landrat Jürgen van der Horst stellte fest, dass die Feuerwehr der Stadt Bad Arolsen mit ihren 150 Jahren die viertälteste Feuerwehr im Landkreis sei. Sie übernehme wichtige Aufgaben im überörtlichen Brand- und Katastrophenschutz. Aufgrund der angespannten Weltlage werde die Feuerwehr nun auch wieder Aufgaben des Zivilschutzes übernehmen. Das gehe nur mit professioneller Ausbildung und Ausstattung. Ebenso wichtig sei die Nachwuchsgewinnung. Die engagierte Jugendarbeit sorge dafür, dass in die Feuerwehr in Arolsen auch die nächsten 50 und 100 Jahre bestehen werde. „Es gibt kein Zukunftsszenario ohne die Feuerwehr“, stellte der Landrat fest.

Neue Gefahren durch Waldbrände

Prinz Carl Anton zu Waldeck und Pyrmont stellte fest, dass er im Zuge der Vorbereitung auf das Jubiläum erst erfahren habe, dass die Arolser Feuerwehr 1873 ihre Pumpen bei der Fürstlichen Verwaltung ausgeliehen habe. Er sei dankbar dafür, dass die Feuerwehr heute ihre eigenen, hochmodernen Gerätschaften mitbringe, wenn die Brandmeldeanlagen im Schloss einmal auslösten.

Ebenso wichtig sei ihm als Waldbesitzer die Bereitschaft der Feuerwehren bei den immer häufiger drohenden Waldbrandgefahren auszurücken und zu löschen. Der Klimawandel sei dabei, ganz neue Gefährdungslagen zu schaffen.

Helfende Hände schlägt man nicht!

Die Grüße des hessischen und des bundesdeutschen Feuerwehrverbands überbrachte Christoph Welteke in seiner Eigenschaft als Vize-Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands. Er betonte, es sei längst nicht selbstverständlich, dass in jeder Stadt in jedem Dorf Menschen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr Menschen bereitstünden, Hilfe zu leisten, wann immer dies nötig sei.

Umso mehr ließen die gewalttätigen Ausschreitungen in der Silvesternacht in Berlin und jüngst in Ratingen jeden Feuerwehrmann sprachlos dastehen. Allen Menschen müsse doch klar sein: „Helfende Hände schlägt man nicht!“

Ursprünge reichen bis ins alte Rom

Das bekräftigten auch Gordon Kalhöfer als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands und Gerd Biederbick als Vorsitzender des Bezirks-Feuerwehrverbands. Biederbick hatte auch eine ganz besondere Auszeichnung für einen ganz besonderen Feuerwehrmann im Gepäck: Nach 50 Jahren aktiver Feuerwehrtätigkeit in vielen Funktionen, unter anderem als Kreisausbilder, Wertungsrichter und Wehrführer wurde Siegfried Butterweck mit der Florians-Medaille in Gold ausgezeichnet.

Einen Rückblick auf 150 Jahre Feuerwehrgeschichte in Bad Arolsen gab Wehrführer Stefan Richter. Den Bogen bis zur Brandbekämpfung im alten Rom schlug Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Meyer.

60 Jahre Freundschft mit Brandweer Heusden-Zolder

Als Vorsitzender des Kameradschaftsvereins unterstrich Meik Tuyteleir die Bedeutung der Kameradschaft. Die sei wichtig, weil die Feuerwehrleute im Einsatz ihre Gesundheit und Leben den Kameraden anvertrauten. Aus Kameradschaft werde im besten Fall auch Freundschaft und manchmal sogar eine Ländergrenzen überschreitende Partnerschaft wie vor bald 60 Jahren mit der Brandweer in Heusden-Zolder. (Elmar Schulten)

