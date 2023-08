Applaus für viele schöne Festzugbeiträge zur Eröffnung des Arolser Viehmarktes

Viehmarktsauftakt mit Regenschirmen

+ © Elmar Schulten Die Karnevalisten aus Helmighausen ließen das legendäre Atlantis wiederauferstehen und präsentierten alte Säulen und dazwischen Meeresgott Neptun mit geheimnisvollen Meereswesen. © Elmar Schulten

Mit Regenschirmen gerüstet haben gestern Nachmittag viele Tausend Zuschauer den Eröffnungsfestzug zum 290. Kram- und Viehmarkt verfolgt.

In der Bahnhof- und Schlossstraße standen die Menschen in Vierer- und Sechser-Reihen am Straßenrand und bestaunten die teils sehr bunt kostümierten Fußgruppen und ideenreich gestalteten Festwagen.

Unter den gut 50 Festzugbeiträgen waren aber auch wieder viele Werbefahrzeuge. Für die musikalische Unterhaltung sorgten unterwegs viele Spielmannszüge und Musikvereine.

Fassanstich mit Ministerpräsident

Erstmals mit dabei: die Big-Band der Christian-Rauch-Schule. Die Musiker, die sonst meist im Sitzen musizieren, haben beim Internationalen Jugendmusikfestival das Musizieren in Bewegung gelernt.

Einen der größten Festzugbeiträge steuerte wieder die Helser Heimatstube mit fünf Fahrzeugen und einer 60-köpfigen Fußgruppe bei. Angeführt wurde der Festzug wieder von einer großen Zahl von Ehrengästen. Ganz vorne mit dabei: waren Digitalministerin Dr. Kristina Sinemus, eine gebürtige Arolserin, Kulturministerin Angela Dorn und Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, der im großen Festzelt gemeinsam mit Bürgermeister Marko Lambion das symbolische erste Fass anschlug und damit das größte Volksfest Nordhessens eröffnete.

Große kulturelle Vielfalt in der Viehmarktstadt

Anerkennend stellte Rhein fest, dass „das“ Arolser Kram- und Viehmarkt älter sei als das Münchner Oktoberfest und seit 290 Jahren einen wichtigen Beitrag für das Zusammengehörigkeitsgefühl im Waldecker Land leiste. Die Stadt Bad Arolsen habe vielfältige Maßnahmen ergriffen, damit die Besucher ein sicheres Fest erleben könnten.

Rhein lobte die kulturelle Ausrichtung der Stadt: „Viehmarkt, Barock-Festspiele, das Jugendmusikfestival, Schlosskonzerte und vieles mehr - die Stadt Bad Arolsen tut viel, um das Leben im ländlichen Raum attraktiv zu gestalten.“ (Elmar Schulten)