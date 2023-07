Aufmerksame Zeugen verjagen Einbrecher in der Arolser Bahnhofstraße

Von: Elmar Schulten

Teilen

Aufmerksame Zeugen verjagen Einbrecher in der Arolser Bahnhofstraße. (Symbolbild) © Elmar Gubisch / Imago

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag (6. JulI) versucht, gewaltsam in Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße einzudringen.

Bad Arolsen - Zufällig vorbeikommende Zeugen ertappten den Mann, der gerade damit beschäftigt war, gegen ein Kellerfenster zu treten. Der verhinderte Einbrecher flüchtete in Richtung Bahnhof. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 170 bis 175 cm groß, schlanke Statur, an den Seiten kurz rasierte Haare, Deckhaar nach hinten gegelt, auffällig lückenhafte Zähne, bekleidet mit blauem T-Shirt und blauer Jeans.



Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691/97990.