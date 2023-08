Zahlen sind nur Momentaufnahme

Bad Arolser Magistrat drängt auf flächendeckenden Glasfaserausbau

Sie wollen schnelles Internet möglichst in jedem Gebäude: von links Andreas Pioch (Projektleiter Kommunalvertrieb bei goetel), der städtische IT-Experte Thorsten Neumeier und Bürgermeister Marko Lambion am Serverschrank im Arolser Rathaus, wo aktuell Umbauarbeiten im Gange sind. © Elmar Schulten

Der Zuspruch für Glasfaseranschlüsse ist noch ziemlich verhalten. Deshalb hat das Göttinger Telekommunikationsunternehmen goetel seine laufende Akquise in Bad Arolsen bis Ende September verlängert.

Das berichtete der zuständige Projektleiter Kommunalvertrieb, Andreas Pioch, bei einem Gespräch mit Bürgermeister Marko Lambion im Arolser Rathaus. Dennoch sei er zuversichtlich, dass auch in Bad Arolsen die nötige Quote von 40 Prozent aller Haushalte erreicht werden könne.

Auch in Diemelstadt und Volkmarsen sei zweimal die Frist verlängert worden. In Diemelstadt habe es schon einen Kick-off für den Baubeginn gegeben. Ähnliches sei bald in Volkmarsen geplant, so der Bürgermeister.

Andere Anbieter beschränken sich auf Innenstadt

Dem Arolser Magistrat sei jedenfalls sehr daran gelegen, dass im ganzen Stadtgebiet flächendeckend Glasfaserleitungen verlegt und Häuser angeschlossen werden, so Lambion. Man habe mehrere Telekommunikationsunternehmen um ein entsprechendes Angebot gebeten, aber nur die goetel sei bereits, dies zu leisten.

Andere würden sich allenfalls die Rosinen herauspicken. Das aktuelle Angebot der Telekom-Tochter GlasfaserPlus reiche zum Beispiel nur vom Schloss bis zu den Helser Bahnschienen.

Bürgermeister fordert Solidarität mit kleinen Stadtteilen

Damit die goetel auch ihr Versprechen einlösen könne, müsste nun eine Anschlussquote von 40 Prozent aller Haushalte erreicht werden. Um das zu schaffen, werde die Stadt das Rathaus und alle ihre 34 Liegenschaften anschließen lassen. Auch die fünf Kindergarten sollen folgen.

Der Magistrat habe die Sorge, dass durch das Telekom-Angebot im Stadtkern, das goetel-Angebot in der Fläche nicht verwirklicht werden könne. Wenn es so komme, drohten große Gebiete der Stadt ein weißer Fleck beim schnellen Internet zu bleiben. Die Stadt Bad Arolsen habe jedenfalls nicht die vielen Millionen Euro zur Verfügung, die zum flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes nötig seien. Insofern sei auch ein Stück Solidarität der Bewohner der Kernstadt nötig.

Quote schwankt zwischen 7,7 und 30,4 Prozent

Zu bedenken sei auch, dass die Telekom angekündigt habe, dass die Kupferkabel ab 2020 Schritt für Schritt abgeschaltet werden könnten. Im Übrigen habe das Internetsignal über das Kupferkabel einen höheren Stromverbrauch als das Glasfaser.

Aktuell liegen goetel aus der Kernstadt 328 unterschriebene Anschlussverträge vor. Das entspricht 7,7 Prozent. Aus Bühle gibt es 14 Anträge. Das entspricht stolzen 30,4 Prozent der dortigen Haushalte.



Zahlen sind nur Momentaufnahme

Die weiteren Zahlen: Braunsen: 18 Anträge, 9,3 Prozent. Helsen: 42 Anträge, 7,2 Prozent. Kohlgrund: 13 Anträge, 13.7 Prozent. Landau: 77 Anträge, 15.4 Prozent. Massenhausen: 25 Anträge, 11 Prozent. Mengeringhausen: 201 Anträge, 11,8 Prozent. Neu-Berich: 5 Anträge, 10,9 Prozent. Schmillinghausen: 41 Anträge, 21,9 Prozent. Volkhardinghausen: 8 Anträge, 12,3 Prozent. Wetterburg: 26 Anträge, 5,4 Prozent. Die tatsächlichen Zahlen könnten etwas höher liegen, weil dem Unternehmen auch eine Reihe unvollständig ausgefüllter Anträge vorliegen, die noch ergänzt werden müssten. (Elmar Schulten)