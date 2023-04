Bad Arolser Schlosshof wird am Muttertag zum Marktplatz

Kreisverwaltung bietet Direktvermarktern ein Forum

+ © Elmar Schulten Der Hof des Residenzschlosses wird am Muttertag wieder einen prächtigen Rahmen für den Direktvermarkter-Markt abgeben. Von links Ralf Adamczyk (Welcome-Hotel), Tobias Rückschloß (Touristik-Service), Björn Zarges von der Sparkasse, Bürgermeister Marko Lambion, Landrat Jürgen van der Horst, Karlfried Kukuck (FD Landwirtschaft), Prinz Carl Anton zu Waldeck und Pyrmont und Dorothea Loth (FD Landwirtschaft). © Elmar Schulten

Zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender ist der „Markt am Schloss“ geworden, der am Muttertag, 14. Mai, auf dem Schlosshof des Residenzschlosses Bad Arolsen und in der angrenzenden Fürstlichen Reitbahn von 11 bis 18 Uhr ausgerichtet wird.

Bad Arolsen - Mit dabei sind wieder viele direktvermarktenden Betriebe aus Waldeck-Frankenberg, die ihre in der Region entstandenen und geschaffenen Produkte einem Publikum anbieten, das nachhaltig produzierte und gesunde Lebensmittel zu schätzen weiß. Ob Bioliebhaber, Veganer, Vegetarier oder Fisch- und Fleischesser: hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Abgerundet wird all das durch schöne Kreationen des Kunsthandwerks aus Waldeck-Frankenberg.

Landrat Jürgen van der Horst sprach bei der Programmvorstellung auf dem Schlosshof von einem „tollen Format“ in herrlichem Ambiente: Die Direktvermarktung der heimischen Landwirte habe in Waldeck-Frankenberg spürbar Fahrt aufgenommen. Die Nachfrage nach Standplätzen und die Besucherzahlen sprächen seit Jahren eine deutliche Sprache.

Viele Unterstützer arbeiten Hand in Hand

Ähnlich äußerte sich Bürgermeister Marko Lambion: „Regionale Produkte stehen für Nachhaltigkeit. Das wollen die Leute heute. Der Markt auf dem Schlosshof ist daher eine wichtige Veranstaltung in Bad Arolsen.“

Mehr als 100 heimische Direktvermarkter und Kunsthandwerker bieten gemeinsam ihre selbst hergestellten Waren auf einem Markt an. Der Besucher kann sich auf diesem Markt der Sinne bei den Ausstellern über die Erzeugung und Verarbeitung seiner Produkte persönlich informieren und sie kennen lernen. Das persönliche Gespräch mit den Direktvermarktern ist ein weiteres Ziel dieses Marktes. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr gibt es vieles zu sehen, zu schmecken und zu riechen. Das Schaufenster „Total Regional“ wird vom Fachdienst Landwirtschaft des Landkreises, Bereich Direktvermarktung, organisiert und von der Stadt Bad Arolsen, dem Fürstenhaus, dem Welcome-Hotel und der Sparkasse Waldeck- Frankenberg unterstützt.

Landwirtschaft zum Greifen nah

Weitere Attraktionen sind Attrappen von Beutewild und Beutevögeln, eine der Spinngruppe aus Diemelstadt, eine Traktorenausstellung und eine Melkkuh in Lebensgröße. Am Aktionsstand „Brot backen“ von Simplex Callidus - hier können Kinder selbst Getreide mahlen und dazu drei verschiedene Mahltechniken ausprobieren und sich vor Ort ein Brötchen selbst backen.

Offiziell wird der Markt am Muttertag um 12.30 Uhr auf der Bühne im Schlosshof des Residenzschlosses eröffnet, mit dabei ist die Hessische Milchkönigin. Musiker aus Waldeck-Frankenberg gestalten das Bühnenprogramm. (Elmar Schulten)