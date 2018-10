Brand in Bad Arolser Sägewerk: Großaufgebot bekämpfte die Flammen 

Bad Arolsen. Ein Sägewerk im Bad Arolser Stadtteil Mengeringhausen hat in der Nacht auf Samstag gebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Zuletzt aktualisiert um 8.45 Uhr. Zunächst war die Feuerwehr gegen 1.30 Uhr zu einem Scheunenbrand in Bad Arolsen alarmiert worden. Die angebliche Scheune entpuppte sich dann aber schnell als Sägewerk. Dieses brannte in voller Ausdehnung. Mit drei Drehleitern und mehr als 120 Einsatzkräften versuchten die Trupps, der Flammen Herr zu werden. Dies wurde jedoch durch zahlreiche an verschiedenen Stellen gelagerte Gasflaschen erschwert, die zunächst in Sicherheit gebracht werden mussten. Ein Gabelstapler, ein Baukran und ein Wohnmobil konnten aber ebenfalls geborgen werden, angrenzende Gebäude blieben unversehrt. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Die Wasserversorgung gestaltete sich laut Feuerwehr sehr schwierig, sodass lange Schlauchleitungen verlegt werden mussten.

Die Schadenshöhe ist noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die nahe Bundesstraße B252 musste während des Einsatzes einseitig gesperrt bleiben. (mit hessennews)