Dorf lebt an und mit der Twiste: Braunsen feiert 800 Jahre

Großes Dorffest am Samstag

+ © Hans Blossey Das Luftbild von Braunsen zeigt, dass sich das Dorf im Tal der sich schlängelnden Twiste unterhalb des ehemaligen Standortübungsplatzes Mengeringhausen befindet. Auf dem Übungsplatz ist ein Solarpark entstanden. © Hans Blossey

Auf 800 Jahre Dorfgeschichte blicken die Braunser am Wochenende zurück, wenn die Vereine zu einem großen Festtag in das Dorf an der Twiste einladen.

Bad Arolsen-Braunsen - Das Festprogramm beginnt am Samstag, 3. Juni, um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche. Ab 10.30 Uhr offizielle Begrüßung am Backhaus, wo wieder zum Brotbacken angeheizt wird. Ab 15 Uhr beginnt ein Dorffest in der Ölmühle mit Kinderprogramm. Hier werden auch historische Fotos und Filme gezeigt.

Das Dorf Braunsen wurde 1223 erstmals urkundlich erwähnt, damals unter dem Namen Brunhardeshem. Das Dorf musste damals den Zehnten an das Kloster Corvey abführen. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich der Name über Brunhardissen (1380) zu Brunharssen (1426), Brunarsen (1493) Brunsen (1500) und schließlich im 17. Jahrhundert zu Braunszen.

Dorfkirche wurde oft umgebaut

In dem 1938 erschienenen Buch über die Bau- und Kunstdenkmäler im Regierungsbezirk Kassel, Herausgeber Bezirkskonservator Friedrich Bleibaum, ist nachzulesen. dass in Braunsen 1223 eine Kapelle als Vorläufer der heutigen Kirche erwähnt wurde. 1483 übergab Graf Otto IV von Waldeck die Kirche St. Michaelis zu Brunsen dem Kloster Volkhardinghausen.

Der quadratische Ostteil der kleinen Kirche weist romanische Stilelemente auf. In seiner Südwand befindet sich ein breites barockes Fenster. Über dem Westgiebel thront ein quadratisches Dachtürmchen im Biedermeier-Stil. In der Braunser Gemarkung Richtung Twiste befindet sich auch das Gut Bilstein. Es gehörte ursprünglich zur untergegangenen Ortschaft Osterhusen.

Hammer und Mühle von der Kraft der Twiste getrieben

Viele weitere Details aus der Braunser Geschichte hat Christian Krume in den 1980 und 90-er Jahren zusammengetragen. Dazu gehören Hinweise auf das Schützenwesen in Braunsen, den Bau der Schule im Jahr 1839 und der Wasserleitung im Jahr 1933. Vom Wasser der Twiste angetrieben entstand am Braunser Hammer ein wichtiger Industriebetrieb. Außerdem gab es eine Getreidemühle.

+ Am Ortseingang von Braunsen wurde ein Kunstwerk aufgebaut, das zum Schmunzeln einlädt. Eine weiblich anmutende Figur mit Badeanzug und roter Badekappe setzt zum Sprung in eine Badewanne an. © Elmar Schulten

Hochwasser an der Twiste überflutete über die Jahrhunderte immer wieder die Felder des Dorfes und zerstörte Brücken. Deshalb markierte der Beginn der Twisteregulierung 1964 ein wichtiges Datum für die Braunser.

Einwohner und Vieh gezählt

Krume fand bei seiner Recherche in alten Verwaltungsakten auch statistische Angaben wie dieser aus dem Jahr 1895. Damals waren in Braunsen 248 Personen gemeldet. Davon waren 17 Arbeiter bei der Holzspulenfabrik, vier Drechslerlehrlinge, fünf Drechslergesellen, zwölf Personen arbeiteten auf dem Gut Leferinghausen (Richtung Twistesee), acht Personen auf dem Gut Bilstein.

Es gab 33 Wohnhäuser mit 42 Haushaltungen im Dorf, zehn Stallgebäude, zehn Bauernhöfe, zwei Fabrikanten, einen Müller, zwei Wirte, sieben Handwerker. Die Viehzählung ergab 55 Pferde, 166 Stück Rindvieh, 96 Milchkühe und 248 Schweine.

Der Eingemeindungsvertrag zwischen Braunsen und Arolsen wurde im Dezember 1970 unterzeichnet. Heute leben in Braunsen 161 Einwohner. (Elmar Schulten)