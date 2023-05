Brennender Fernseher macht zwei Wohnungen am Birkenweg unbewohnbar

Von: Elmar Schulten

Feuerwehrwehreinsatz bei einem Wohnungsbrand in einer Wohngruppe des Bathildisheims an der Dr.-Georg-Großcurth-Straße in Bad Arolsen. © Elmar Schulten

Eine defekte Steckdosenleiste war wahrscheinlich Auslöser für einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus zwischen Birkenweg und Dr.-Georg-Großcurth-Straße. In der Folge brannte ein Fernseher, zwei Wohnungen wurden unbewohnbar.

Bad Arolsen – Die hausinterne Rauchmeldeanlage schreckte die Bewohner einer Außenwohngruppe des Bathildisheims am Samstagmorgen (27. Mai) gegen 7.30 Uhr auf. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr trafen die Bewohner der Wohngruppe nach den Rettungsplänen vorbildlich evakuiert an einem Sammelplatz vor dem Gebäude an.

Der Entstehungsbrand an einem Fernseher konnte schnell gelöscht werden. So stellte sich bald heraus, dass wahrscheinlich ein Defekt an einer Steckdosenleiste Ursache für das Feuer war.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Weil es sich bei der Wohngruppe nach dem Einsatzplan der Feuerwehr um ein „besonderes Objekt“ handelt, wurden unter dem Einsatzstichwort „F3 Y- Großbrand, Menschen in Gefahr“ 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bad Arolsen, Mengeringhausen und Helsen alarmiert. Außerdem waren der Rettungsdienst mit mehreren Rettungssanitätern und ein Leitender Notarzt vor Ort.

Die Bewohner der betroffenen Wohnungen müssen vom Bathildisheim vorübergehend in anderen Wohnungen untergebracht werden. (Elmar Schulten)