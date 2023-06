Die kleinen Arolser Museen haben wieder geöffnet

Arolsen würdigt seine großen Künstler

+ © Elmar Schulten Vor dem Rauch-Geburtshaus in der Rauchstraße: von links Museumsleiterin Sandra Simshäuser, und die ehrenamtlichen Museumsführer Edith Schaumburg, Dr. Karl und Ulrike Hesse und Gerhard Althoff. © Elmar Schulten

Die kleinen Häuser des Museums Bad Arolsen öffnen im Sommer wieder ihre Pforten. An sieben festen Terminen können die Geburtshäuser des Bildhauers Christian Daniel Rauch und des Malers Wilhelm von Kaulbach besichtigt werden.

Bad Arolsen - Los geht es am Sonntag, 3. Juni, von 14.30 bis 17 Uhr. Das C. D. Rauch-Geburtshaus in der Rauchstraße entstand noch vor der Gründung der Residenzstadt Arolsen.

Das kleine Fachwerkhaus in den ehemaligen Hopfengärten vermittelt die Lebenssituation des jungen Rauch (1777 - 1857), der einer der wichtigsten Bildhauer des 19. Jahrhunderts werden sollte. Anhand persönlicher Sammlungsobjekte und Skulpturen wird die Karriere Rauchs nachgezeichnet.

Ehrenamtliche Helfer

Im Kaulbach-Haus wurde 1804 der Historienmaler und Illustrator Wilhelm von Kaulbach geboren. Das Gebäude diente bereits dem Stammvater der Familie, dem Schreiner Johann Wilhelm Kaulbach, als Wohnhaus und Werkstatt. Ausgestellt sind Möbel, ausgewählte Bilder und Grafiken der Schreiner- und Malerdynastie.

Museumsleiterin Sandra Simshäuser freut sich, dass die Häuser nach dreijähriger Corona-Pause wieder zu festgelegten Terminen geöffnet werden können. Möglich wird dies dank des tatkräftigen Einsatzes ehrenamtlicher Helfer vom Museumsverein um Vorsitzende Ulrike Hesse. Weitere Kunstinteressierte, die sich in den Museumshäusern engagieren möchten, sind im Team jederzeit willkommen und können sich gerne im Museum melden.

Öffnungszeiten und Kontaktinformationen

Öffnungszeiten: C. D. Rauch-Geburtshaus und Kaulbach-Haus: 3., 10., 24. Juni, 15. und 29. Juli, 12. August und 10. September (Tag des offenen Denkmals) jeweils von 14.30 bis 17 Uhr. Weitere Informationen unter Telefon 05691/625734, museum-bad-arolsen.de