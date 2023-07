Die sechs Jahrgangsbesten der CRS blicken auf ihr Schulzeit zurück

„Abi war gar nicht so stressig“

+ © Elmar Schulten Sie haben ihr Abitur an der Christian-Rauch-Schule mit der Traumnote 1,0 geschafft: von links Dana Hesse (19) aus Wetterburg, Sarah Maßbeck (19) aus Mengeringhausen, Aila Sichler (18) aus Volkmarsen, Joel Wöllenstein (19) aus Altenhasungen, Gero Göbel (19) aus Twiste und Florian Umlauf (19) aus dem Remmerker Feld. © Elmar Schulten

Sechs von 92 Abiturienten der Christian-Rauch-Schule haben ihr Abitur mit der Traumnote 1,0 geschafft. Wie geht das? - Die Antworten der drei jungen Damen und drei jungen Herren klingen verblüffend einfach.

Bad Arolsen - „Wer im Unterricht gut aufpasst und mitarbeitet, hat schon eine gute Vorbereitung“, meint Sarah Maßbeck (19) aus Mengeringhausen mit den Leistungskursen Englisch und Biologie.

Und die 18-jährige Aila Sichler aus Volkmarsen mit den gleichen Leistungskursen verweist auf ihre Unterrichtsmitschriften und Lernkarten: „Der Rest war eigentlich nur Wiederholung. So war die Vorbereitung auf Abitur vergleichbar mit der auf eine wichtige Klausur. Ich habe mir das in der fünften und sechsten Klasse viel stressiger vorgestellt.“

Abiprüfung war nur die Spitze des Eisbergs

Während der Corona-Zeit habe der ganze Jahrgang wahrscheinlich gelernt, die Zeit sinnvoll zu nutzen, meint Gero Göbel. Der 19-jährige aus Twiste mit den Leistungskursen Chemie und Musik stellt rückblickend fest: „Man kann Selbstdisziplin bei der Abiturvorbereitung nicht zu hoch einschätzen.“ Und das über die gesamte Oberstufenzeit. Die letzten Monate vor dem Abi seien quasi nur die Spitze des Eisbergs gewesen.

Mit Joel Wöllenstein (19) aus Altenhasungen, Leistungskurse Powi und Mathematik, ist sich Gero Göbel einig: „Vieles hängt beim Lernerfolg von den familiären Voraussetzungen ab.“ Wenn die Eltern zu Hause nicht das richtige Lernklima schaffen, dann kann die Schule nicht alles ausgleichen.“

Im digitalen Zeitalter angekommen

Um diese gesellschaftliche Ungerechtigkeit auszugleichen, müsse es flächendeckend Ganztagsschulen geben, sind sich die beiden einig. Nur dann hätten alle Schüler annähernd die gleichen Chancen.

Einen guten Teil ihres eigenen Lernerfolgs schreiben die Einser-Abiturienten auch ihren Lehrern gut: „Wir hatten Glück, die richtigen Lehrer mit dem besonderen Engagement in der Oberstufe zu haben“, sind sich alle einig. Die meisten von ihnen seien auch bereit, die neuen Techniken zu nutzen, sodass viele Unterrichtsmaterialien auf der Lernplattform Moodle digital abrufbar waren.

Schon sehr konkrete Pläne fürs Studium

Dankbar blickt Florian Umlauf (19) aus dem Remmeker Feld mit den Leistungskursen Englisch und Musik auf die vielen schönen Konzertreisen mit den Ensembles der Schule zurück. Gerade die Musiklehrer leisteten über den reinen Unterricht hinaus Großartiges, um den Schülern unvergessliche Erlebnisse zu ermöglichen.

Und wie geht es nun weiter? - Dana Hesse (19) aus Wetterburg mit den Leistungskursen Mathematik und Chemie möchte Mathematik studieren, und zwar in Anwendung mit Naturwissenschaften.



Vertrag für Duales Studium schon in der Tasche

Sarah Maßbeck plant ein Lehramtsstudium in ihren Leistungskursen Englisch und Biologie Aila Sichler hat sich einen längeren Auslandsaufenthalt vorgenommen. Danach will auch sie studieren, am liebsten Psychologie.



Einen Vertrag für eine Duales Studium im Fach Wirtschaftsmathematik hat Joel Wöllenstein schon bei einem Kölner Unternehmen unterschrieben. Florian Umlauf möchte Datascience in München studieren, zu gut deutsch also Informatik im weitesten Sinne. Eine Mischung aus Sozialwissenschaften und Philosophie reizt Gero Göbel als Studienfach.

Gelegenheit zur Mitgestaltung genutz

tUnd was haben die Einser-Kandidaten den nachfolgenden Schülergenerationen mit auf den Weg zu geben? - „Es lohnt sich, seinen Interessen nachzugehen und sich nicht nur an das Schulbuch zu klammern“, rät Gero Göbel: „Reines Auswendiglernen bringt wenig. Man braucht ein breites Allgemeinwissen, um Durchblick zu kriegen, und viel Flexibilität im Denken.“

Hilfreich seien auch die vielen Möglichkeiten der Mitgestaltung gewesen, ergänzt Joel Wöllenstein: Gerade die Schülervertretung und das Projekt „Grüne CRS“ seien sehr hilfreich und wichtig für die Weiterentwicklung der Schule. (Elmar Schulten)