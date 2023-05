Ein Forum für Waldeck-Frankenberger Direktvermarkter

Von: Elmar Schulten

Markt vor herrlicher Kulisse: Goldschmiedemeisterin Angela Raschka mit ihrem Mitarbeiter Christian Just. © Elmar Schulten

Vor der prächtigen Kulisse des Residenzschlosses boten am gestrigen Muttertag Dutzende Direktvermarkter und Hobbykünstler aus dem Landkreis ihre vielfältigen Produkte aus eigener Produktion an.

Bad Arolsen - Ausrichter war wiederum der Fachdienst Landwirtschaft des Landkreises Waldeck-Frankenberg, der von der Stadt Bad Arolsen, dem Fürstenhaus und der Sparkasse unterstützt wurde. Zur Eröffnung sprachen Bürgermeister Marko Lambion, Kreislandwirt Fritz Schäfer und die hessische Milchkönigin Anne I. Schmauch aus Fulda.

Sie luden dazu ein, an den zahlreichen Spezialitätenständen die ganze Bandbreite der Waldecker Leckereien zu probieren, alles Produkte der Waldecker Landwirtschaft,

Schönes Unterhaltungsangebot am Muttertag

In der ebenfalls geöffneten Fürstlichen Reitbahn zeigten Kunsthandwerker, was die eigenen Hände mit Geduld und Kunstfertigkeit so alles herstellen können. Dazu gehörten Bilder, Schnitzereien und Schmuck. Auf der Wiese zwischen Schloss und Reitbahn erwiesen kunstvoll nachempfundene Tiere, eine Schweineherde, Reiher und Erdmännchen als echte Hingucker.

Die spinnen ja! - Die Neudorfer Spinnstubenfrauen um Daniela Munzert (rechts) hatten gute Laune in der Fürstlichen Reitbahn. © Elmar Schulten

Auf der Bühne mitten auf dem Schlosshof gaben sich den ganzen Nachmittag über nacheinander Sänger der Region das Mikrofon in die Hand und sorgten mit ihren Liedern für gute Laune. Für Waldecker Ohren ging es auf dem Schlosshof deutlich melodischer zu als beim europäischen Schlagerwettbewerb, der noch am Abend zuvor für Furore gesorgt hatte.

Apropos Schlager: Niemand geringerer als Schlagerstar Heino wurde von einigen Marktbesuchern im benachbarten Welcome-Hotel gesichtet. Heino hatte hier nach seinem Volkmarser Konzert die Nacht verbracht. (Elmar Schulten)

