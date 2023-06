Einbrecher steigen in Arolser Lagerhalle ein

Von: Elmar Schulten

Unbekannte sind in eine Arolser Lagerhalle eingestiegen. © Silas Stein/dpa

In der Nacht zum Mittwoch (31. Mai) brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Straße „In den Siepen“ ein und entwendeten Uhren und andere Gegenstände.

Bad Arolsen – Bei dem Versuch in eine weitere Lagerhalle in derselben Straße einzusteigen scheiterten sie und blieben daher ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

In der ersten Lagerhalle schlugen die Einbrecher mehrere Scheiben ein und konnten so in das Gebäude gelangen. Sie entwendeten Uhren, Sonnenbrillen, einen Akkuschrauber und weitere Gegenstände im Gesamtwert von über 800 Euro.



Zweiter Einbruchversuch scheiterte

Bei einer Lagerhalle einer Baufirma in derselben Straße scheiterten die Einbrecher bei dem Versuch, ein Fenster aufzuhebeln. Sie mussten ohne Beute flüchten



Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691/97990.