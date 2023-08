Festzug und Tierschau prägen den Landauer Viehmarkt

Von: Elmar Schulten

Der Festzug zum Auftakt am Freitag und die Tierschau am Sonnabend gehören zu den Markenzeichen des Viehmarktes in der Bergstadt. Und der ist immerhin 85 Jahre älter als „das“ Arolser Viehmarkt.

Bad Arolsen-Landau - Darauf hat Ortsvorsteher Werner Schäfer am Freitagabend bei der Eröffnung vor dem Landauer Rathaus hingewiesen. Stadtrat Udo Jost verstand die Botschaft und bekräftigte: Der Landauer Viehmarkt wird so lange fortbestehen, wie die Landauer ihn tatkräftig unterstützen.

Und an dieser Unterstützung konnte am Freitag keinerlei Zweifel aufkommen: Alle Landauer Vereine waren mit eigenen, kreativen Festzugbeiträgen angetreten. Und es fühlte sich so an, als stünden alle, die nicht im Festzuge mitgingen, am Straßenrand und schauten sich den Festzug an. Und die gute Stimmung setzte sich auch am späten Abend im Festzelt fort.

Schöne Ideen kreativ umgesetzt

Die Kirmesmäken scheinen begeistert vom aktuellen Barbie-Film zu sein. Dazu passend hatten alle ihr pinkfarbenen Outfits aus den Schränken gekramt.

Das Wohlergehen der Landauer Kinder liegt dem Förderverein für Jung und Alt am Herzen. Ihr Festzugbeitrag ging auf die gelungenen Ferienangebote ein.

Als Arolser Bierflaschen mit typischem Bügelverschluss nahmen die Mitglieder der Schützengilde am Festzug teil. Dabei reihten sie sich in einen rollenden Bierkasten ein.

Tierschau mit Prämierung lockt viele Zsuchauer an

Die Kinder der Kindertagesstätte Sonnenschein grüßten gut gelaunt aus dem Festzug. Die meisten nahmen zum ersten Mal an einem Festzug teil. Früh übt sich, wer ein echter Landauer werden will!

Der Verein der Landauer Wasserkunst griff auf seinem Festwagen die Weidewasserzapfanlage auf und versprach, dass dort bald wieder Wasser sprudeln wird.

Die Siegerinnen im Rindervorführwettbewerb: Maya Rudolph (1b), Kim Slacki (1a), Emily Meier (1b) und Milena Hauck (1a). © Elmar Schulten

Am Samstagmorgen traf man sich wieder auf dem Festgelände, wo die Landwirte der Region ihre besten Tiere zur Prämiierung auftrieben.

Die besten Schafe und Ziegen wurden erneut von Martin Griese aus Zierenberg-Burghasungen vorgestellt.

Erfolgreiche Schaf- und Ziegenzüchter beim Viehmarkt in Landau: Die Preismünze in Bronze des Landesamts Landwirtschaft Hessen für den Besten Schafbock ging an Martin Giese aus Zierenberg(links) den besten Ziegenbock präsentierte Reinhold Giese aus Zierenberg (rechts). In der Mitte Luisa Eckel. © Elmar Schulten

Die Siegerkuh jung, eine Mirand PP-Tochter aus SEI Kalinka, steht im Stall der Volke-Hauck-GbR in Wetterburg. Die Siegerkuh alt war Rabina, eine Dingo-Tochter aus Rappen vom Biohof Schäfer in Landau.

Tierprämierung beim Viehmarkt 2023 in Landau: Züchterin Zoey Hartwig (9) und Besitzer Lennard Hauck (14 ) mit der Miss Landau, einer Jersey-Kuh. Von links Claudia Wagener und Robert Brandau als Schauleiter, Zoey Hartwig, Erster Stadtrat Udo Jost, Juror Björn Ochse und Halter Lennard Hauck. © Elmar Schulten

Der Titel der Miss Landau ging diesmal an die Jersey-Kuh Greta, eine Joel-Tochter aus Grace. Züchterin ist Zoey Hartwig, Besitzer Lennard Hauck aus Wetterburg. Stolz nahmen die beiden auch die silberne Preismünze des Bundesverbands Rind und Schwein entgegen. (Elmar Schulten)

