Freundschaftsspiel als Zeichen der Verbundenheit zwischen Arolsen und seinem Viehmarkt

Von: Elmar Schulten

Ein Stück Viehmarkttradition: Eine Auswahl der Schausteller trat am Vorabend der Festeröffnung gegen eine Auswahl der Stadtverwaltung Bad Arolsen und der Stadtverordnetenversammlung an. Mittendrin in der ersten Reihe hockend als Vierter von links: Bürgermeister Marko Lambion. Dritter von rechts: Schausteller Stefan Kaiser. © Elmar Schulten

Zur Viehmarkts-tradition gehört seit vielen Jahren das Fußballspiel, zu dem am Vorabend der Eröffnung eine Auswahl der Schausteller gegen eine Auswahl der Stadtverwaltung und der Stadtverordnenversammlung gegeneinander antreten.

Bad Arolsen - „Wir sehen die Schausteller als Freunde und Partner“, stellte dazu Bürgermeister Marko Lambion vor dem Anstoß im Beekmann-Stadion fest. Und man sehe es als Anerkennung, dass sich die Schausteller bei all der vielen Arbeit im Vorfeld die Zeit nähmen, zu diesem Freundschaftsspiel aufzulaufen, ergänzte der Rathauschef, der selber im schwarz-roten Trikot am Anstoßpunkt stand.

Bei aller Freundschaft jedoch müsse klar sein: „Der Pokal bleibt hier“, stellte Lambion augenzwinkernd fest.

Sportliche Stadtverordnete

Organisiert hatte die Begegnung einmal mehr der Stadtverordnete Ralf Schüttler, der feststellte, dass die Ehre zum Mitspielen in Arolsen sehr begehrt sei. So sei es nicht schwergefallen, den Schaustellern beim Auffüllen ihrer Reihen zu helfen. Deshalb spielten am Mittwochabend die Arolser Kicker Axel Wölker, Sascha Klein und Markus Luckey im rot-weißen Trikot der Schausteller.

Das Arolser Team wurde durch zwei junge Flüchtlinge aus der Erstaufnahmeeinrichtung in Mengeringhausen aufgefüllt. Als Schiedsrichter fungierte der Stadtverordnete Thorsten Reuter.

Ein kleiner Spielbericht

Das Spiel endete mit einem 5:1 für die städtische Auswahl. Die Zuschauer erlebten in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes und temporeiches Spiel. In der 25. Minute schoss Mathias Janka die Gastgeber zum 1:0.

In der zweiten Halbzeit erwischte die Arolser Auswahl den besseren Start. Durch gutes Kombinationsspiel ist sie binnen zwölf Minuten durch Mathias Janka, Klaus Tschierschky und Carsten Schulte zum 4:0 in Führung gegangen. Das Spiel blieb auf sehr gutem Niveau. Den Ehrentreffer für die Schausteller erzielte Walter Vierjahreszeiten. Mit dem Schlusspfiff gelang es Tobias Wenzel noch einmal, den Torwart der Schausteller mit einem gekonnten Heber zu überlisten und den 5:1 Endstand einzustellen.

Seit Jahrzehnten dem Viehmarkt treu

Bei der anschließenden Schaustellerbesprechung im Clubheim des TuS Bad Arolsen nutzten Stadtrat Udo Jost als Vorsitzender der Viehmarktskommission und Marktleiter Tobias Rückschloß die Gelegenheit, die Schaustellerfamilie Kaiser auszuzeichnen, die mit ihrem Ponyreitstall und weiteren kleinen Geschäften seit über 60 Jahren dem Arolser Kam- und Viehmarkt die Treue hält. Seit über 40 Jahren kommt Arno Eisermann mit seinem Süßigkeitenstand auf den Königsberg.

Gewürdigt wurde schließlich auch der städtische Mitarbeiter Siegfried Butterweck, der seit über 30 Jahren am Einmessen der großen Fahrgeschäfte auf dem Viehmarktsgelände beteiligt war und bald in den Ruhestand verabschiedet wird. (Elmar Schulten)