Hauptgewinn der Arolser Viehmarktslotterie trägt die Nummer 8614

Von: Elmar Schulten

Ein knallroter Ford Fiesta ist der Hauptgewinn der Lotterie zum 290. Bad Arolser Kram- und Viehmarkt. Das Foto entstand bei der Vorstellung des Gewinns im Mai und zeigt, von recht: Bürgermeister Marko Lambion mit Herbert Wiegand vom Autohaus Stiehl, Tobias Rückschloß (Touristik-Service), Ersten Stadtrat Udo Jost sowie Claudia Wagener und Tom Schäfer (Touristik-Service). © Armin Haß

Der Hauptgewinn der Viehmarktslotterie trägt die Nummer 8614. Das geht aus der amtlichen Gewinnliste hervor, die die Stadt Bad Arolsen soeben veröffentlicht hat.

Der Hauptgewinn ist diesmal ein nagelneuer Ford Fiesta in der Ausstattungsvariante „Cool and Connect“ und in der Farbe „Race Red“.

Alle Gewinne können ab sofort am Verwaltungszelt auf dem Viehmarktsgelände abgeholt werden. Hier ist auch die komplette Gewinnliste einsehbar.