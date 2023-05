Köstliches zur Kaffeezeit mit Waldeckischen Salonorchester in Bad Arolsen

Teilen

Das Waldeckische Salonorchester Cappuccino präsentierte gut gelaunt und von Rainer Böttcher (links) locker moderiert Unterhaltungsmusik mit Walzern, Tangos oder Schlagern wie „In einer kleinen Konditorei“. © Dorothea Wagener

Ein beliebter Programmpunkt der Bad Arolser Barock-Festspiele ist seit Jahrzehnten die Veranstaltung „Kaffee und Musik“. Zahlreiche Besucher hatten in der Remise des Welcome-Hotels eingefunden und genossen den Nachmittag mit Wiener Kaffeehausmusik, Kaffee und Kuchen.

Bad Arolsen – Das Waldeckische Salonorchester Cappuccino präsentierte gut gelaunt und von Rainer Böttcher locker moderiert abwechslungsreiche Unterhaltungsmusik mit Walzern, Tangos oder Schlagern wie „In einer kleinen Konditorei“.

Zum Mitsingen

Die speziellen Arrangements des sympathischen Ensembles boten allen sechs Musikern von der Flöte (Eberhard Enß) über Violine (Andrea Eiselt), Oboe und Gesang (Larissa Niederquell), Cello (Daniel Senft), Klavier (Rainer Böttcher) bis zum Kontrabass (Denes Sipos) Gelegenheit zu virtuosen Soli wie Andrea Eiselts feurigem ungarischen „Csardas“ oder Eberhard Enß’ Flötenkonzert „Il Gardellino“ von Antonio Vivaldi.

Für einen emotionalen Höhepunkt sorgte Rainer Böttcher mit dem anrührenden Klaviersolo in John Rutters „For the beauty of the earth“. Die Sängerin Larissa Niederquell überzeugte unter anderem mit Martinis „Plaisir d’amour“ oder dem köstlichen und die Zuhörer zum Mitsingen animierenden Kaffeehausspaß „Aber bitte mit Sahne“.

Pech und Glück zugleich mit Leih-Bass

Und wo in Bad Arolsen Livemusik gemacht wird, passiert immer Unerwartetes und Überraschendes: Bei einem musikalischen Quiz spendierte Rainer Böttcher jedem Gewinner ein Stück Barock-Torte, das Publikum sang einem hoch betagten Ehepaar aus dem Ars Vivendi ein Geburtstagsständchen.

Als kurz nach Beginn des Konzertes der Kontrabass von Denes Sipos kaputt ging, kostete es nur einen kurzen Anruf beim Schulleiter des Bad Arolser Gymnasiums, der schnell mit einem Schul-Kontrabass aushalf und somit das Konzert unter Beifall des Publikums „rettete“. Ohne mehrere Zugaben und das „Waldecker Lied“ durfte das sympathische Waldecker Salonorchester Cappuccino nicht die Remise verlassen. (Dorothea Wagener )