Künftig mehr freie Fahrt für Radfahrer in Arolsen?

Von: Elmar Schulten

Radfahrer im Fokus des Nahmobilitätskonzeptes: Der Blick auf den Radweg an der Korbacher Straße, Ecke Große Allee, zeigt: Hier ist der Weg ins Schulzentrum besonders unübersichtlich und gefährlich. © Elmar Schulten

Fahrradfahren in, von und nach Bad Arolsen soll künftig noch komfortabler werden. Das ist eines der Hauptziele des Nahmobilitätskonzeptes, das der Magistrat bei den Verkehrsplanern des Kassler Büros LK-Argus in Auftrag gegeben hat.

Bad Arolsen - Die wichtigsten Ergebnisse wurden am Dienstag von Lennart Saß im Ausschuss für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung vorgestellt. Der Verkehrsplaner dankte für die konstruktive Zusammenarbeit mit Verwaltung, Kommunalpolitikern und interessierten Bürgern in zwei Workshops und unzähligen Abstimmungsgesprächen.

Unter Berücksichtigung der Topografie, Bevölkerungsstruktur und relevanter Ziele im Stadtgebiet sei ein Konzept entstanden, das die Kombination von Fuß- und Radverkehr mit dem öffentlichen Personennahverkehr verbessern und zugleich Unfallstellen entschärfen soll.

Schulwege und Dorf-Verbindungen untersucht

Betrachtet wurden unter anderem die Umfelder der Schulen und das Radwegenetz zwischen den Stadtteilen. Herausgekommen seien maßgeschneiderte Vorschläge für jeden einzelnen Stadtteil.

Auf der Suche nach durchgängigen Fußwegen in der Innenstadt von Bad Arolsen habe man auch an den Einbau von Querungshilfen in der Fahrbahnmitte gedacht.

Bus-Haltestelle und Parkplätze an den Bahnhof

Teil des Konzeptes seien auch sogenannte Impulsprojekte, die möglichst als erstes umgesetzt werden sollten, um allen einen Eindruck von den Möglichkeiten der künftigen Nahmobilität zu verschaffen.

In Mengeringhausen sei zum Beispiel aufgefallen, dass der vor Jahren abgerissene Bahnhof heute keine nennenswerte Aufenthaltsqualität aufweise. Sinnvoll sei hier die Einrichtung einer Bushaltestelle, damit Bahnreisende einfach auf den Bus umsteigen könnten. Sichere Fahrrad-Parkboxen für Pendler seien hier ebenso sinnvoll wie Autostellplätze mit E-Ladesäule. Nur in der Kombination sei der Umstieg auf die Bahn für neue Nutzergruppen attraktiv.

Piktogramme auf der Fahrbahn für mehr Sicherheit

Ähnliches gelte für den Bahnhof in Bad Arolsen-Helsen. Auch hier fehlten sichere Radabstellanlagen, die übrigens gut bezuschusst würden. Wer zudem aus Helsen mit dem Fahrrad auf der Prof. Bier-Straße in Richtung Bahnhof unterwegs sei, müsse sich auf der breiten Fahrbahn der ehemaligen Bundesstraße gegen den dominanten Autoverkehr durchsetzen.

Die Verkehrsplaner schlagen hier die Markierung von jeweils 1,50 Meter breiten Schutzstreifen für Fahrradfahrer vor. Diese könnten auch mit Fahrrad-Piktogrammen gekennzeichnet werden. Für alle Radfahrer, denen die Prof.-Bier-Straße zu stark befahren sei, könne eine Fahrradstraße über die Dresdener Straße und die Straße „Auf der Heide“ angeboten werden. Ideal sei eine solche Priorisierung durchgängig auf der Bathildisstraße. Dagegen spreche, dass die Bathildisstraße nach Umbauförderung aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz bis 2028 in der Nutzung festgeschrieben sei.

Möglichst bald erste Maßnahmen umsetzen

Als weiteres Impulsprojekt nannte der Verkehrsplaner eine Querungshilfe an der Mengeringhäuser Landstraße in Höhe der Straße Thieler Straße. Mit Blick auf die vielen neuen Schulkinder aus dem Baugebiet Berger Weg müsse hier über die Schulwegsicherung nachgedacht werden. Der sichere Schulweg in die Große Allee sei zudem ein Grund, die Einmündung von der Korbacher Straße in die Große Allee enger zu fassen.

SPD-Sprecher Ulrich Fiedler lobte das aktuelle Nahverkehrskonzept als inhaltlich und handwerklich gut gemacht. Sein Vorschlag, bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen das Stadtparlament und seine Ausschüsse eng einzubinden, wurde ebenso einstimmig angenommen wie die Anregung, bereits im laufenden Jahr mit der Umsetzung der ersten Impulsprojekte zu beginnen. (Elmar Schulten)