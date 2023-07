Bad Arolser Lions-Tafel sammelt Geld für den Tafelladen

Von: Elmar Schulten

Teilen

Die Lions übergeben symbolisch einen mit Lebensmitteln gefüllten Korb an Dekanin Eva Brinke-Kriebel. Der Korb und die damit verbundende Geldspende in Höhe von 3750 Euro sind für den Betrieb des ökumenischen Tafelladens in der Teichstraße bestimmt. von links Lions-Club-Sekretär Volker Schultze, der neue Präsident Ralf Schreiber, Bianka Völkl von der evangelischen Kirchengemeinde, Dekanin Eva Brinke-Kriebel, Ulrike Combe-von-Nathusius, Armin Schwarz, Dieter Büddelfeld und Bernd Radeck. © Elmar Schulten

Eine Delegation des Lions-Clubs Bad Arolsen Christian-Daniel-Rauch hat jetzt ein Spende von 3750 Euro an den ökumenschen Tafelladen übergeben. Vor ziemlich genau einem jahr haben die Lions den Kauf des aktuellen Kühlwagens zur Versorgung des Tafelladens finanziert.

Bad Arolsen - Die Arolser Lions-Tafel ist seit 23 Jahren eine jährlich wiederkehrende Benefiz-Veranstaltung, bei der namhafte Redner vor zahlendem Publikum den Lions-Club Christian-Daniel-Rauch dabei unterstützen, Geld für wohltätige Zwecke einzusammeln.

Im vergangenen Frühjahr war Hessens Ministerpräsident Boris Rhein zu Gast bei der Arolser Lions. „Bei dieser Veranstaltung konnten wir am Ende 7500 Euro für den guten Zweck verbuchen“, berichtet der gerade aus dem Amt verabschiedete Lions-Präsident Armin Schwarz.

Ehrenamtliche Tafel Mitarbeiter

Schon vor der Veranstaltung hatten die Lions entschieden, die Hälfte diese Erlöses wie in den Vorjahren an den ökumenischen Tafelladen zu spenden. Die andere Hälfte sollte diesmal den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien zugute kommen.

In Vertretung der evangelischen Kirchengemeinde nahm Dekanin Eva Brinke-Kriebel die Spende entgegen. Unterstützt wurde sie dabei von der kirchlichen Mitarbeiterin Bianka Völkl und ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeitern Dieter Büddelfeld und Ulrike Combe-von-Nathusius.

Lane Warteliste im Tafelladen

Auch die Lions waren stark vertreten, nämlich mit dem Vorsitzenden ihres Fördervereins, Bernd Radeck, dem neuen Präsidenten Ralf Schreiber und dem Club-Sekretär Volker Schultze.

Der ökumenische Tafelladen wird seit 20 Jahren regelmäßig von bedürftigen Familien zur Überbrückung des Haushaltsgeldes in Anspruch genommen. Die Bedürftigkeit muss durch amtliche Bescheide nachgewiesen werden. Aktuell versorgt die Tafel 120 Bedarfsgemeinschaften, zu denen oft viele Kinder gehören. Die Warteliste beim Tafelladen ist lang. Rund neun Monate dauert es, bis eine neu als bedürftig anerkannte Bedarfsgemeinschaft in den Genuss des Einkaufes im Tafelladen kommt.

Sammelboxen in den Supermärkten

Wer die Tafel Mit Lebensmittelspenden unterstützen möchte, kann die in den heimischen Supermärkten aufgestellten Sammelboxen mit seinen Einkäufen füllen. Immer benötigt werden Nudeln, Mehl und Konserven. Frisches Obst wird oft von den Supermärkten gespendet oder zugekauft. (Elmar Schulten)