Massenhäuser „Hühnerbaron“ eröffnet Lourdes-Grotte bei Erlebnis-Flohmarkt

Von: Lutz Benseler

Teilen

Der „Hühnerbaron“ öffnet seine Tore und präsentiert auf dem Erlebnis-Flohmarkt in Massenhausen verschiedene Hühnerrassen sowie eine neu installierte Lourdes-Grotte. © pr

Der „Hühnerbaron“ öffnet seine Tore und präsentiert auf dem Erlebnis-Flohmarkt in Massenhausen verschiedene Hühnerrassen sowie eine neu installierte Lourdes-Grotte. Zusätzlich gibt es Shetland-Ponys, eine Falknerei-Vorführung und einen NABU-Stand zu sehen.

Massenhausen - Zum Jahreswechsel waren sie auf allen Lippen und Hessens vielleicht romantischster Ort in aller Munde: Küsse unter der ersten Waldecker Kusshaltestelle in Massenhausen. Nun trifft „Der Hühnerbaron“ auf die Kusshaltestelle. Zum mittlerweile über 80 Ständen angewachsenen Dorf-Erlebnis mit großem Flohmarkt in ganz Massenhausen am Sonntag, 21.05.2023, von 10 bis 17 Uhr öffnet das weiträumige Gelände des Hühnerbarons seine Tore.

28 verschiedene Hühnerrassen vom Araucana-Hahn mit Bommeln bis hin zu „King Charles“, dem modernen englischen Zwergkämpfer, ist alles dabei, was Tierfreunde-Herzen beim Tag des offenen Gatters höher schlagen lassen dürfte. Natürlich ist auch die Kusshaltestelle für alle Marktbesucher geöffnet. Und wer sein liebstes Tier-, Familien- oder Liebes-Foto vom Handy auf Tassen, T-Shirts, Schlüsselanhänger bzw. Feuerzeuge gedruckt haben möchte, ist bei „Manjas Fadenflüsterei“ goldrichtig. Vor Ort kann sie alles bedrucken, was die Kamera hergibt. Natürlich hat sie auch praktische Eierträger und Nudelgläser sowie vielerlei Anderes für Klein und Groß dabei.

Das neueste Highlight auf dem Hühnerbaron-Areal ist natürlich neben der Himmelstreppe, den bewohnten Totholzhaufen und den „Welt-der-Wunder-Pyramiden“ die frisch installierte Lourdes-Grotte am Thiele-Bach. Nach dem immensen Hochwasser Mitte Juli 2021 und den daraus resultierenden Schäden im gesamten Ort und der Umgebung hat der Betreiber des „Hühnerbarons“: Andreas Karl Böttcher beschlossen, ein „Denk-Mal“ zu errichten. Aus einer mit mehr als zwei Metern Durchmesser breiten Weide war ein Stück des Stammes herausgebrochen. In die hinterste Nische wurde jetzt eine 140 Jahre alte Bildhauerarbeit, die Figur der Hl. Maria Mutter Gottes, die als Stiftung dort einen dauerhaften Platz gefunden hat, in der neuen Lourdes-Grotte eingesetzt. Für Wanderer, Pilger und Gläubige steht ab sofort geweihtes Wasser, das man mit auf den Weg nehmen kann, sowie ein kühler Schluck bereit. Ähnlich wie bei einem Reisealtar kann man die Nische mit einer Tür auch wieder verschließen.

Auf dem Dorf-Erlebnis-Markt findet die Einweihung statt, sodass die Lourdes-Grotte mit Marienfigur seiner Bestimmung übergeben werden kann. Die Shetland-Ponys von Andreas Schultze stehen am Hühnerbaron-Hang in der unteren Thielestraße für die Kinder zum Streicheln, Striegeln und Ausführen bereit. Von 14 bis 17 Uhr schlägt die Falknerei von Markus Kroll aus Kleinenberg seine Zelte bei der Dorf-Freizeit-Anlage auf. Jung und Alt können dabei ihm bzw. den mitgebrachten Greifvögeln aus nächster Nähe über die Schultern schauen. Auf der Hühnerbaron-Meile rundet ein großer NABU-Stand mit Bienen- und Hummelhotels sowie Nist- bzw. Fledermauskästen, Futterhäusern und zahlreichem Infomaterial wie zu Insekten, Vögeln, zum Wolf und vielen weiteren Themen das Erlebnis ab. (red)