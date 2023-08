Wildschwein zu Hause: Massenhäuser päppelt kränklichen Frischling auf

Von: Elmar Schulten

Teilen

Einen unterkühlten und kränklichen Frischling hat der Massenhäuser Andreas Karl Böttcher in seinem Garten gefunden. Nun zieht er die kleine Wildsau in seiner Garage mit Obst auf. Besonders gerne frisst der kleine Rudi Ananas und Banane. Aber auch Äpfel, Eicheln und Maiskolben sind ihm willkommen. © privat

Einen kleinen Frischling hat Andreas Karl Böttcher am Viehmarktssamstag in seinem Garten gefunden. Seitdem päppelt er das Jungtier in seiner Garage auf.

Bad Arolsen-Massenhausen - „Unsere Hühner waren ganz aufgeregt“, erzählt der Hobbyzüchter: „Das Schweinchen hat immer gegen den Stall gepoltert.“ Zuerst habe sich der kleine Keiler vor dem großen Menschen versteckt. Doch dann habe er sich aber einfangen lassen. Offenbar sei das Wildschwein schon seit paar Tagen von seiner Rotte getrennt gewesen: „Es war unterkühlt, hatte Schnupfen und Eiter auf dem rechten Auge“, erzählt Böttcher.

Ihm tat das Tier leid. Er nahm es auf, holte eine Wärmflasche und schaffte es, den kleinen Rudi, wie er den Keiler inzwischen getauft hatte, wieder aufzupäppeln.

Auf einem Auge blind

Dazu bekam er Eicheln und Wassermelonen. Auch Ananas mag er, vor allem aber Bananen. Kinder aus der Nachbarschaft füttern den Frischling mit Maiskolben. Ein Tierarzt begann mit einer Antibiotika-Kur.

Jetzt ist Böttcher sicher: „Der kleine wird einmal mindestens 100 Kilo schwer. Aber das rechte Auge bleibt wahrscheinlich blind.“

Viele Auflagen zu beachten

So sehr ihm die kleine Wildsau auch ans Herz gewachsen ist, so steht für Andreas Karl Böttcher doch fest, dass Rudi nicht für immer in seiner Garage bleiben kann. Auch die Haltung auf der großen Wiese wäre zu kompliziert. Zwei Zäune wären wohl nötig. - „Zu viele Auflagen“, weiß Böttcher inzwischen.

Einen unterkühlten und kränklichen Frischling hat der Massenhäuser Andreas Karl Böttcher in seinem Garten gefunden. Nun zieht er die kleine Wildsau in seiner Garage mit Obst auf. Besonders gerne frisst der kleine Rudi Ananas und Banane. Aber auch Äpfel, Eicheln und Maiskolben sind ihm willkommen. © privat

Landwirte wollen das Wildtier nicht in ihren Ställen haben. Zu gefährlich wäre es, irgendwelche Krankheiten einzuschleppen.

Schlachten kommt nicht in Frage

Er habe auch schon das Angebot erhalten, den kleinen Rudi schlachten und zu Wurst verarbeiten zu lassen. Aber dieser Gedanke geht dem tierlieben Massenhäuser entschieden zu weit: „Ich habe ihm doch schon einen Namen gegeben.“ Artgerechtes Auswildern will gekonnt sein. Deshalb hat Böttcher schon bei Wildtierparks in der Region nachgefragt.

Wer eine Idee hat, wie man dem kleinen Keiler Rudi und seinem Herrchen mit der großen Tierliebe helfen könnte, der kann sich per Mail melden: andreas.karl.boettcher@gmail.com (Elmar Schulten)