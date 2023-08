Nach kurzfristiger Absage neues Fahrgeschäft für Arolser Viehmarkt

Von: Julia Janzen

Kurzfristig ist Carlo Eickenberg mit seinem Scheibenwischer „Disco Dance“ zum Viehmarkt gekommen. © Julia Janzen

So spontan kam wahrscheinlich selten ein Schausteller zum Arolser Viehmarkt: Am Mittwochmorgen um 4.30 Uhr ging es los für Carlo Eickenberg im rund 200 Kilometer entfernten Steinfurt bei Münster in die Residenzstadt. Nach einer kurzfristigen Absage eines Schaustellers war er eingesprungen.

Bad Arolsen - Am Dienstagabend hatte der Betreiber des „X-Factor“ abgesagt, der Grund seien Personalprobleme, sagt Tobias Rückschloß, Leiter des Touristik-Service. Noch spät am Abend hatte Rückschloß am Königsberg genau gemessen, wie groß die Lücke sein würde, dann fragte er Schausteller an.

Gegen 22 Uhr sei der Anruf gekommen, ob er einspringen könne, erzählt Carlo Eickenberg. Sein Scheibenwischer „Disco Dance“ stand da schon auf der Sommerkirmes in Steinfurt-Borghorst, doch die Chance, zum Viehmarkt zu kommen, habe er sich nicht entgehen lassen wollen, sagt der 28-Jährige. Er habe einen Kollegen gefragt, ob er in Borghorst einspringen wolle und am Mittwochmorgen in aller Frühe ging es dann los – allerdings ohne seinen Wohnwagen. „Der war eingeparkt“, sagt er.

Im Stau gestrandet

Nun übernachtet er während des Viehmarkts im Wohnwagen seiner Kinder, den eigenen holt er demnächst ab. Drei Stunden habe er während der Fahrt im Stau gestanden, doch die größere Herausforderung wartete noch: Weil alle anderen Schausteller ihre Fahrgeschäfte schon aufgebaut hatten, „musste ich zwei bis drei Stunden rangieren“. Doch schließlich passte alles.

Zum ersten Mal ist Eickenberg mit dem „Disco Dance“ vor Ort, früher sei er jahrelang mit einem Fußballstand hier gewesen, sagt er. Den Scheibenwischer mit seinen 22 Sitzen habe er jetzt erst übernommen.

Immer wieder Personalprobleme

Personalprobleme waren auch der Grund für eine Absage eines Schaustellers Ende Juli, berichtet Tobias Rückschloß. Der Betreiber des „Dschungelcamps“ habe sich frühzeitig gemeldet, schnell konnte mit dem Laufgeschäft „Après-Ski Party“ für Ersatz gesorgt werden.

„Zwei Woche vor Viehmarkt ist der Pool noch deutlich größer“, sagt der Touristik-Service-Leiter über die Auswahl bei den Schaustellern. Zwei Tage vor dem Start habe das ganz anders ausgesehen. Doch der Viehmarkt sei glücklicherweise ein „attraktiver Markt“, das Interesse der Schausteller, dabei zu sein, sei groß. (Julia Janzen)