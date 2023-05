Expertenforum beim Bathildisheim in Bad Arolsen: Pandemie mit gravierenden Folgen

Teilen

Jahresempfang des Bathildisheims. Von links: Dr. Jürgen Leiter (Vorsitzender Mitgliederversammlung), Ulrich Welteke (Aufsichtsratsvorsitzender), Jens Wehmeyer (Kaufmännischer Vorstand), Moderatorin Andrea C. Ortolano, Uwe Kemper (Agentur für Arbeit Korbach), Dr. Ursula Braun (Konrektorin Karl-Preising-Schule), Dr. Christian Geyer (Fachlicher Vorstand Bathildisheim), Pfarrer Carsten Tag (Vorstandsvorsitzender Diakonie Hessen), Prof. Dr. Rüdiger Gebhardt (Rektor CVJM-Hochschule Kassel). © Armin Haß

Arolsen-Mengeringhausen – Die Auswirkung der Corona-Pandemie im Arbeitsleben, Bildungsbereich, der Kirche und im täglichen Miteinander war das zentrale Thema beim Jahresempfang des Bathildisheim. Dazu waren rund 130 Freunde, Mitglieder und Kooperationspartner des diakonischen Sozialunternehmens in die Stadthalle Mengeringhausen geladen worden.

„Die erhöhte Arbeitsbelastung hat zur Fluktuation in vielen Unternehmen geführt“, so der Kaufmännische Vorstand des Bathildisheim, Jens Wehmeyer, vor Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kirche. „Unser Ziel ist eine bessere Vergütung der pädagogischen Arbeit. Dafür setzen wir uns in Diakonie und Politik ein“, so Wehmeyer in Verbindung mit der Frage: „Was ist uns die Arbeit mit alten, kranken und behinderte Mitmenschen wert?“

Moderatorin Andrea C. Ortolano führte durch die Podiumsdiskussion. Vor allem die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche beleuchtete Dr. Ursula Braun, Konrektorin der Karl-Preising-Schule.: „Während es für uns als Erwachsene ein überschaubarer Zeitraum gewesen ist, sind die negativen Auswirkungen die Pandemie auf die Seelen und die körperliche Entwicklung der jungen Menschen schwerwiegend.“ Auswirkungen seien vor allem im Bereich der psychischen und physischen Gesundheit sowie den Sozialkontakten messbar. Dazu werde in besonderen Maße geforscht und seien viel beachtete Studien veröffentlicht worden.

Die Folgen für das Berufsleben beleuchtete Uwe Kemper, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bundesagentur für Arbeit in Korbach: „Der Arbeitsmarkt wandelt sich rasant. Corona hat auf viele Prozesse wie ein Katalysator gewirkt und Effekte verstärkt.“ Dabei seien Jugendliche in der Berufsorientierung besonders betroffen. Angebote zur Anleitung haben gefehlt, welches das Finden eines passenden Berufes erschwert habe. Zudem ändere sich in der Gesellschaft die Sicht auf die Work-Life-Balance.

„Die Belastung vieler Berufsgruppen ist nach wie vor hoch. Der Pflegenotstand wird sich verstärken. Fluktuation und ein hoher Krankenstand sind Zeichen, dass die Belastung durch die Pandemie nachwirkt“, gab Pfarrer Carsten Tag, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Hessen zu bedenken. Außerdem werde die finanzielle Notlage von Trägern zu weiteren Insolvenzen führen.

Der CRS-Chor trägt Lieder aus seinem Estland-Programm vor. © Armin Haß

Jedoch, so stellte Prof. Dr. Rüdiger Gebhardt, Rektor der CVJM-Hochschule in Kassel fest, habe es auch positive Entwicklungen gegeben. Die Digitalisierung wurde vorangetrieben und der Mix aus digitalen und analogen Angeboten sollte zukünftig beibehalten und ausgebaut werden, waren sich alle einig.

Musikalisch wurde der Abend vom Chor der Christian-Rauch-Schule unter Leitung von Steffen Hause untermalt. Die Besucher hörten Ausschnitte aus dem Reertoire für ihre Estland-Reise, das am 24. Juni in der katholischen Kirche zu Gehör gebracht wird. (red/ah)