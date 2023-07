Pfarrer Uwe Hoos-Vermeil in den Ruhestand verabschiedet

Die Kirchengemeinde applaudierte lang anhaltend im Stehen zur Verabschiedung von Pfarrer Hoos-Vermeil aus der evangelischen Martin-Luther-Gemeinde Bad Arolsen. © Hans-Peter Osterhold

Mit einem festlichen und vielfältig gestalteten Gottesdienst und vielen Gästen wurde Pfarrer Uwe Hoos-Vermeil am Sonntag nach 37 Jahren aus dem aktiven Pfarrdienst verabschiedet.

Bad Arolsen - Er wirkte seit 2004 an der Stadtkirche, eine lange Zeit, die viel Stoff lieferte zu Rückblicken und Erinnerungen. Der Kinderchor machten den Anfang mit einem Bewegungslied „Einfach Spitze, dass du da bist“, unter Leitung von Jan Knobbe und der Mitwirkung des Flötenkreises, in das die Gemeinde dann einstimmte.

Eine kleine Spielszene in Form einer Talkrunde führte zum Thema der Predigt über Freundschaft und die biblische Geschichte, in der vier Freunde einen Gelähmten zu Jesus brachten. Auch in der Predigt von Pfarrer Jörg Hebrank ging es um Freunde, die einander helfen „wieder auf die Füße zu kommen“.

Veränderungen mitgestaltet

Eigentlich sollte Pfarrer Gerhard Lueg ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet werden, was aber krankheitsbedingt nachgeholt wird. An Stationen aus dem beruflichen Leben von Pfarrer Hoos-Vermeil erinnerte Dekanin Eva Brinke-Kriebel.

Nach Vikariat in Bad Wildungen und erster Pfarrstelle in Freienhagen kam er 2004 nach Bad Arolsen, zunächst mit einer halben Stelle, die 2007 zu einer ganzen wurde.

Verabschiedung von Pfarrer Hoos-Vermeil aus der evangelischen Martin-Luther-Gemeinde Bad Arolsen. Von links. Pfarrer Jörg Hebrank, Dekanin Eva Brinke-Kriebel und Pfarrer Hoos-Vermeil. © Hans Peter Osterholz

Er habe viele Veränderung in der Kirche miterlebt, habe aber auch selbst viel gestaltet: Im Gemeindeleben, Gründung der Bad Arolser Tafel, Kitaarbeit, Notfallseelsorge. Damit habe er überall Spuren hinterlassen. Der Schritt in den neuen Lebensabschnitt erfolge mit einem Wohnortwechsel nach Neuwied.

Schlusswort mit schönen Anekdoten

Bürgermeister Marko Lambion bedankte sich für die gute Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinde und Kommune und betonte, dass Pfarrer Hoos-Vermeil es immer vermochte, eine alte Botschaft in die aktuelle Sprache glaubwürdig zu übersetzen. Pfarrer Peter Heuel von der katholischen Kirche und Almut Will-Olivieri bedankten sich für die vielen Begegnungen im ökumenischen Arbeitskreis, und Annemarie Hesse brachte Grüße im Namen des Kirchenvorstands der Martin-Luther-Gemeinde.

In seinem Schlusswort erzählt Pfarrer Hoos-Vermeil Anekdoten aus seinem Pfarrerleben und dankte allen, die ihn auf seinem Weg begleiteten. Mit stehendem Applaus wurde er schließlich aus der Kirche verabschiedet.

Fair gehandelte Produkte aus aller Welt

Anschließend wurde zum Gemeinde- und Sommerfest auf dem Gelände der Kita in der Rauchstraße eingeladen. Die „Burgpiepen“ aus Wetterburg begrüßten musikalisch, und die Kita-Kinder sangen „Wir feiern heut ein Fest“. Anschließend spielten sie die Geschichte von Swimmy“. Dazu gab es Gegrilltes, Kaltgetränke, Kaffee und Kuchen. Viele Familien feierten fröhlich mit.

Kinder singen beim Gemeindefest auf dem Gelände der evangelischen Kindertagesstätte in der Rauchstraße zum Gemeindefest. © Hans-Peter Osterhold

Die „Eine Welt Gruppe“ bot faire Produkte an, und für die Kleinsten gab es verschiedene Spielstände auf dem weiten Gelände der Kita. Wer mochte, konnte noch eine Postkarte schreiben und in eine „Schatztruhe“ werfen, als Abschiedsgeschenk an Pfarrer Hoos-Vermeil. (Hans-Peter Osterhold)