Polizei und Stadt mit Verlauf des Arolser Viehmarkts zufrieden

Von: Elmar Schulten

Die hohe Polizeipräsenz auf dem Arolser Viehmarkt hat nicht nur das Sicherheitsgefühl der Besucher gestärkt, sondern auch messbar zu weniger Straftaten als in den Vorjahren geführt. © Elmar Schulten

Das kühle und zeitweise auch regnerische Wetter hat den 290. Kram- und Viehmarkt geprägt: Die Besuchermassen orientierten sich diesmal mit einem prüfenden Blick auf drohende Wolkenformationen. Hitzige Auseinandersetzungen blieben meist aus.

Die Polizei musste vergleichsweise selten eingreifen. Jörg Westphal, der Leiter der Polizeistation Bad Arolsen, spricht von einem vergleichsweise friedlichen Fest: „Die Leute wollten feiern, nicht streiten.“

In einzelnen Fällen hätten die Beamten am Abend dann doch Streit schlichten müssen und Platzverweise ausgesprochen, so Westphal. Insgesamt habe er den Eindruck, dass das gemeinsame Sicherheitskonzept von Stadt und Polizei aufgegangen sei.

Festnahme wegen sexueller Belästigungen

Polizei und Stadtverwaltung schätzen, dass von Donnerstag bis Sonntag rund 400.000 Besucher auf dem Bad Arolser Königsberg waren. Angesichts dieser Zahlen seien vergleichsweise wenig Straftaten begangenen worden, sagt die Polizei. Bis Sonntagnachmittag wurden neun Rohheitsdelikte festgestellt. Es gab zwei Festnahmen wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und eine Festnahme wegen sexueller Belästigung in zwei Fällen. Nur zwei Diebstähle wurden der Polizei gemeldet.

Der hohe personelle Aufwand unter Beteiligung der Feuerwehren bei der Verkehrsregelung habe sich ausgezahlt. Bei der An- und Abreise habe es nur selten geruckelt. Auch das Parkkonzept habe sich bewährt. Bis Sonntagnachmittag wurde kein einziger Unfall registriert.

DRK-Sanitäter

Positive Rückmeldungen habe die Polizei von Besuchern erhalten, denen die hohe Polizeipräsenz angenehm aufgefallen sei. Die Arolser Polizei wurde dabei von Beamten aus ganz Nordhessen und von der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Die DRK-Sanitäter, die rund um die Uhr auf dem Platz in Bereitschaft waren, berichten von rund 45 Hilfeleistungen am Tag. In drei Fällen waren Transporte nötig. Die Feuerwehr musste gar nicht eingreifen.

Händler überweigend zufreiden

Erstmals fungierte Tobias Rückschloß im Auftrag des Magistrates als verantwortlicher Marktleiter. Doch „der Neue“ kann auf sieben Jahre Erfahrung zurückblicken. Schließlich war er seit 2015 an der Seite des seit Jahresbeginn pensionierten Wilhelm Müller als Sachbearbeiter für die Vergabe der Standplätze zuständig.

Nach vielen Gesprächen mit Händlern und Schaustellern berichtete Rückschloß gestern von überwiegend zufriedenen Marktbeschickern. Die Umsätze hätten unterm Strich gestimmt. Regenschauer hätten allenfalls die Stoßzeiten ein wenig verschoben.

Zusammenarbeit hat gut funktioniert

Insgesamt aber sei das Wetter zum Viehmarkt deutlich besser ausgefallen als vorhergesagt. Die Besucherzahlen seien gut gewesen. Es habe wenig Zwischenfälle gegeben. „Eine positive Zwischenbilanz“, so Rückschloß am Sonntag.

Der städtische Marktleiter bekräftigte, dass die Zusammenarbeit des städtischen Viehmarkt-Teams hervorragend funktioniert habe. Zum Gelingen des großen Volksfestes hätten Mitarbeiter des Touristik-Service, des städtischen Bauhofes und des Ordnungsamtes im Zusammenspiel mit Feuerwehr, DRK und Polizei beigetragen. (Elmar Schulten)