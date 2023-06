Ralf Sänger ist neuer Schützenkönig in Kohlgrund

Von: Elmar Schulten

Ralf Sänger ist neuer Schützenkönig in Kohlgrund: Er regiert nun mit seiner Königin Annette Knaf. Es gratulieren Mitglieder des Vorstands, Vorsitzender Friedrich Biller und der scheidende König Karl-Wilhelm Lüdtke. © Elmar Schulten

Die Kohlgrunder Schützen haben einen neuen König: Das Königsschießen am Montagmorgen auf dem Hammerknapp konnte nach einem spannenden Stechen Ralf Sänger mit 29 Ringen auf der Kleinkaliber-Scheibe für sich entscheiden.

Bad Arolsen-Kohlgrund - Zweitplatzierter wurde Nico Schüttler mit 20 Ringen vor Tom Steinbock mit 18 Ringen. Die musikalische Begleitung beim Schießwettbewerb hatte wieder der Musikverein Scherfede übernommen.

Zu seiner Königin erwählte König Ralf Sänger seine Lebensgefährtin Annette Knaf. Von seinem Vorgänger Karl-Wilhelm Lüdtke übernahm Sänger, der bisherige Hauptmann der 1. Kompanie, die Königskette als äußeres Zeichen seiner neuen Würde. Zu den ersten Gratulanten gehörten am Montagmittag der Vorstand um den Vorsitzenden Friedrich Biller.

Heringsbegräbnis zum Abschluss

Am Nachmittag traten die Schützen noch einmal zu einem großen Festzug an, bei dem sich erstmals auch das neue Königspaar mit seinem Hofstaat in vollem Ornat und in schicken Kleidern präsentierte. Anschließend traf man sich zum Königstanz und Schützenball.

Am heutigen Dienstag ist in Kohlgrund nach drei unvergesslichen Festtagen ab 13 Uhr ein großes Aufräumen rund um die Festhalle angesagt, bevor dann ab 19 Uhr beim traditionellen Heringsbegräbnis das Fest offiziell beendet wird. (Elmar Schulten)