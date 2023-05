Sändäpause beim City-Rock-Festival in Bad Arolsen

Bunt statt einheitsgrau: Die Gruppe Sändäpause tritt beim City-Rock-Festival auf. © privat

Zum Abschluss der Barockfestspiele sollen auch die Freunde der handgemachten Rockmusik auf ihre Kosten kommen: Am Sonnabend, 20. Mai, ab 19 Uhr lädt die BARock-AG wieder auf den Vorplatz des Bürgerhauses ein.

Bad Arolsen – Live, umsonst und draußen präsentieren sich erfahrenen Regionalmusiker und vielversprechende Nachwuchsbands. Die dazu nötige Bühne wird ihnen von der BARock-AG geboten.

Erstmalig steht das Smoke Revival Orchestra (SRO) der Christian Rauch Schule mit auf der City-Rock-Bühne. Jazzmusik an der CRS kann inzwischen auf eine beachtliche Tradition zurückblicken, denn bereits 1986 wurde die erste Band gegründet.

Coverband Triple Six

Aus einer ursprünglich achtköpfigen Combo entwickelte sich das inzwischen mehr als 30 Mitglieder umfassende SRO. Zahlreiche Auftritte in der näheren und weiteren Umgebung sowie unvergessliche Konzertreisen haben sie erlebt. Das Ensemble bietet ein breites Repertoire vom Swing der 40er Jahre bis hin zu krachenden Rocksongs.

Mit dabei ist auch die Coverband Triple Six. Diese Formation hat sich bei der ersten BARock-Stage kennengelernt. Später gesellte sich auch Schlagzeuger Marc Peuser zu Triple Six. Die Coverband hat eine bunte Mischung von Rocksongs im Repertoire. Gecovert werden Songs von den Foofighters, Pixie und Muse, die zum Mitsingen und rocken einladen.

Mit viel Farbe und einem Schuss Selbstironie

Die wohl bunteste Band der Warbuger Börde, so nennt sich die Band „Sändäpause“ selbst mit einem Augenzwinkern. Sie stehen definitiv für mehr Farbe in dieser oft grauen Welt und erinnern mit einem Schuss Selbstironie an die wirklich wichtigen Dinge im Leben: Spaß am Leben, Freunde und Musik.

Sändäpause ist deutschsprachiger Punkrock, gepaart mit klaren Rockbeats Skaparts mit Trompete oder auch mal ein Polkarhythmus und mehrstimmige Gesänge. Eines ist immer dabei Spaß zum Mitgröhlen und tanzbar muss es sein, nicht mehr und nicht weniger.

Die „Vier lustigen Drei“

„Küppers, Becks und Brinkhoffs - A Tribute to Alles“, so der bescheidene Name der Band, die ein so breites musikalisches Spektrum abdeckt, wie sonst kaum eine andere Coverband. Seit 1989 stellen die „Vier lustigen Drei“, Dirk Schmidt (Gitarre, Gesang), Carsten Wroblewski (Bass, Gesang) und Dirk Mankel (Schlagzeug) bei bundesweiten Auftritten ihr Können unter Beweis.

Unverwechselbar: Die Rockband Küppers, Beck´s und Brinkhoff´s ist eine rockige Coverband, die am Wochenende beim Citiy-Rock-Festival in Bad Arolsen mitmischen wird. © privat

Dabei mischen sie verschiedene Musikstile, ohne an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Sie spielen nicht einfach nur nach, sondern setzen auf eigene Weise in Szene.