Spargelstand am Belgischen Platz niedergebrannt

Von: Elmar Schulten

Feuer auf dem Herkules-Parkplatz.jpg © Feuerwehr

Der hölzerne Früchteverkaufsstand an der Einfahrt zum Herkules-Parkplatz (Belgischer Platz) ist in der Nacht zum Mittwoch (21. Juni) in Flammen aufgegangen.

Bad Arolsen - Gegen 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Feuer am Baumarkt alarmiert und rückte mit 17 Einsatzkräften aus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Verkaufsstand, an dem regelmäßig Erdbeeren und Spargel zum Verkauf angeboten werden, in voller Ausdehnung.

Die hoch schlagenden Flammen drohten, die nebenstehenden alten Bäume in Mitleidenschaft zu ziehen. Ein Übergreifen der Flammen konnte die Feuerwehr jedoch mit einem schnellen Löschangriff unterbinden. (Elmar Schulten)