Technische Lösung im Abi: 19-jähriger Volkmarser liefert besondere Lernleistung ab

Von: Elmar Schulten

Der CRS-Abiturient Lukas Klausen hat für seine Abiturprüfung eine besondere Lernleistung zum Effizienz einer autarken Photovoltaikanlage abgeliefert.

Alle Welt redet von erneuerbaren Energien und wie sie die Energiewende in Deutschland ermöglichen können. Und während die einen noch nach Gründen suchen, warum das alles nicht gelingen kann, machen sich die anderen auf die Suche nach technischen Lösungen für die neuen Herausforderungen.

Zur letzten Gruppe gehört Lukas Klausen. Der 19-jährige Volkmarser hat gerade seine besondere Lernleistung in den Fächern Physik und Informatik als fünftes Prüfungsfach im Abitur der Christian-Rauch-Schule abgeliefert und dafür 15 Punkte bescheinigt bekommen.

Es ging um die Effizienz einer autarken Inselanlage unter Bezugnahme der physikalischen Prinzipien sowie der informationstechnischen Verarbeitung.

Intelligente Steuerung programmiert

Mit anderen Worten: der 19-jährige Lukas Klausen hat auf der Gartenhütte seiner Eltern seine eigene autarke Photovoltaikanlage installiert, die diese mit Licht und Strom für einen Kühlschrank versorgen kann. Dazu baute der junge Mann eine elektronische Fernüberwachungs- und Steuerungsanlage, mit der er jederzeit Messdaten wie Temperatur und elektrische Leistung abrufen und auswerten kann. Außerdem ist die Anlage so intelligent, dass sie selber entscheidet, wann ein zweites Modul hinzugeschaltet werden und wie der überschüssige Strom verwendet werden soll.

Das nötige Fachwissen eignete sich Lukas durch eigene Recherche im Internet an. Auf die Idee kam er im Corona-Lockdown: „Ich hatte ja viel Zeit.“ Durch seine Eltern ist Lukas technisch nicht „vorbelastet“. Seine Eltern haben ihn im wahrsten Sinne des Wortes schalten und walten lassen. Eigenes technisches Wissen konnten sie nicht beisteuern, abgesehen von der hauseigenen PV-Anlage auf dem Dach und dem E-Auto in der Garage.

Semi-professionelle Elektrowerkstatt

Deren Gerätedaten nutze Lukas aber zum Vergleich seiner kleinen Anlage mit einem größeren Hauskraftwerk. Ergebnis einer längeren wissenschaftlichen Abhandlung über 30 DIN-A-4-Seiten: In Kombination mit einem Akku und einer klugen Steuerung können einzelne Häuser in ländlichen Strukturen weitgehend autark mit Sonnenstrom versorgt werden. In Großstädten reichen die begrenzten Dachflächen nicht aus, um den großen Bedarf an Strom rund um die Uhr und über das ganze Jahr zu decken.

Für seine besondere Lernleistung hat Lukas Klausen in seine semi-professionellen Elektrowerkstatt eine Steuerungsanlage selber gebaut sowie programmiert und mit seinem Server so verbunden, dass er seine Solaranlage über eine von Internetseite fernsteuern kann.

Duales Studium bei Siemens in Erlangen

Der 19-jährige ist seit Jahren in Klimafragen engagiert. Als Schulsprecher ist er engagiertes Mitglied in der Gruppe „Grüne CRS“. Er engagiert sich bei Klimaschutz-Projekten. Außerdem macht er bei Open-Source-Projekten mit und entwickelt eigene Software.

Kein Wunder also, dass sich Lukas bei Siemens in Erlangen um ein Duales Studium der Elektro- und Informationstechnik beworben hat und auch ausgewählt wurde. Das Studium beginnt schon am 1. August.

Nächste Herausforderung: Wohnungssuche

Die Arbeit an seiner besonderen Lernleistung hat dem jungen Mann viel Freude bereitet. Dabei habe er eine Menge gelernt, etwa, vor allem wie man wissenschaftlich arbeitet. Nun steht die nächste große Herausforderung bevor: Wohnungssuche in Erlangen mit Mieten um die 620 Euro für 20 Quadratmeter. Nur gut, dass man im Dualen Studium schon etwas Geld verdient. (Elmar Schulten)